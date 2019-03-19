"Достойное окончание спецпроекта": После посещения Крыма украинскую журналистку внесли в "Миротворец"

Украинскую журналистку Олесю Медведеву, посетившую Крым во время Крымской весны, внесли в базу скандального сайта «Миротворец». Об этом автор блога на портале «Страна.ua» написала на своей странице на Facebook.

- Ну что ж, друзья, поздравьте меня! Если бы не комментарии под моими блогами я бы и не знала, что меня наградили! Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте «Миротворец». Думала, что не дождусь уже, но нет! Вот оно - признание! Достойное окончание спецпроекта и поездки в Крым, - написала Олеся.

Также журналистка отметила, что на сайте указана неточная информация о ней, поскольку никто не проверил данные. Медведева добавила, что после этой публикации «ничего не будет».

Олеся Медведева добиралась до Крыма на автобусе и потом сильно пожалела об этом, ведь дороги на Украине за пределами Киева давно не ремонтировали, и до Херсона «ужасно трясло». Зато журналистку впечатлили дороги на полуострове. Проезжая по скоростной трассе «Таврида», которая соединит Симферополь, Севастополь и Керчь, она поставила стаканчик с кофе на торпеду - ни одной капли не вытекло.

Впечатлили журналистку также и новый аэропорт, и соборная мечеть, которая строится на полуострове, и новый медицинский центр им Семашко.

Приехав в Севастополь, Олеся хотела сделать провокацию и спела «Червону руту» на украинском языке прямо на площади Нахимова. К ее удивлению, никто даже не обратил внимания на звучащую «мову».

Медведева сделала выводы, что за Россия за пять лет вложила в Крым средств больше, чем Украина за 23.

Также Олеся отметила, что Крым и Севастополь прочно интегрированы в Россию, о чем свидетельствуют капитальные сооружения на границе и банкноты с изображением российских городов. По ее словам, на полуострове не притесняют крымских татар и не запрещают украинский язык.

Удивил журналистку также уровень цен и доходов крымчан - минимальная пенсия и зарплата в Крыму выше, чем в незалежной. Например, пенсионеры полуострова получают не меньше 8000 рублей, что в пересчете на гривны по текущему курсу - 3 200, а на Украине - только 1 497 гривен. При этом бензин на полуострове дешевле, как и оплата за коммуналку, цены на продукты примерно одинаковые.

Влияние санкций Олеся тоже нашла - в Крыму отсутствуют крупные сетевые магазины и материковые банки. Ностальгии по Украине журналистка не заметила. Разве что, по той незалежной, которая закончилась в 2013 году.

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