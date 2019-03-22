Набережные в Николаевке и Рыбачьем ждет реконструкция

В Крыму планируется благоустроить две набережные - в селе Рыбачье Большой Алушты и в поселке Николаевке, который находится в Симферопольском районе. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, оба проекта уже рассмотрены.

Что касается набережной в Николаевке, то Аксенов подчеркнул, что окончательное решение уже принято и готовится план действий.

- Да, затраты большие, но тем не менее набережную поселка необходимо сделать один раз, иначе он весь исчезнет из-за оползней, - подчеркнул глава Крыма.

Он также отметил, что в ближайшее время уже внесут все предложения по формированию бюджета на проектирование.

Отдельно глава остановился на проекте развития перспективных пляжных территорий Крыма, который уже обсуждался в правительстве Российской Федерации.

- Речь идет о тем, которые находятся вдоль трассы Саки-Евпатория. Также пляжей в Черноморском, Сакском и Раздольненском районах длина которых составляет по 10 -15 километров, а ширина - более 100 метров, - резюмировал Аксенов.

Он уверен, что на перспективных территориях такую инфраструктуру нужно развивать. В ближайшее время также планируется начать разработку данных пляжных территорий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Евпатории продолжается реконструкция набережной имени Терешковой. После завершения работ там появится сухой фонтан. В зеленой зоне планируют высадить новые деревья и кустарники.

Кроме того, набережную оборудуют бетонными волнорезами, ступенями и защитной бермой.

Кстати, прогулочную часть в рамках реконструкции хотят расширят до 15 метров.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

В ближайшее время в Симферополе начнутся работы по реконструкции набережной вдоль реки Салгир. Весь проект разделен на несколько этапов: 1-й - очистка реки, 2 и 3-й - установка ограждений освещения, 4-й - укладка тротуарной плитки, 5-й - установка малых архитектурных форм.

На это уже выделили полмиллиарда рублей. Все работы планируется закончить до 4 сентября 2019 года.

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