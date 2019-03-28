Назло санкциям: Крымские футболисты провели первый заграничный матч в Стамбуле

В Турции прошел первый в истории товарищеский матч между бахчисарайской командой «Кызылташ» и стамбульской «Кучукчекмедже». Его удалось провести, несмотря на все попытки украинских недоброжелателей смешать спорт с политикой.

Изначально команда из Бахчисарая должна была встретиться с футбольной командой «Истанбулспор» из Стамбула. Но ее пришлось отменить из-за политического давления со стороны Украины.

МИД незалежной направил Турции ноту протеста: нельзя, говорят, с Крымом играть - они ж под санкциями. Стамбульская команда послушалась - и отказалась от встречи с крымской командой.

Футбольная команда "Кызылташ" из Бахчисарая. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

Но футболисты из Бахчисарая не сдались! Они запустили в социальных сетях флешмоб «Кызылташ НЕ остановить», и в результате спортсмены договорились об игре с другой турецкой командой - «Кучукчекмедже».

Так что, невзирая ни на какие преграды, товарищеский матч между двумя городами состоялся

- Игра прошла в теплой, дружеской атмосфере и завершилась уверенной победой крымчан - 3:1! Голы за бахчисарайскую команду забивали Игорь Зубко (23 минута), Назим Эюпов (27 минута) и Эдуард Богданов (35 минута). Сопернику удалось отличиться на 41 минуте с пенальти, - рассказали в пресс-службе команды "Кызылташ".

Болельщики на трибунах в Стамбуле. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

В клубе отметили, что этим матчем удалось обратить внимание международного сообщества на крымский футбол, и те проблемы, с которыми приходится сталкиваться спортсменам республики.

- Можно запретить что угодно, но только не игру в футбол! - уверены в бахчисарайской команде.

МНЕНИЕ

В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек поблагодарил власти Турции за то, что они отделяют спорт от политики.

- Когда-то Олимпийские игры сформировали идеологию западной цивилизации - стремление к демократии и свободе. Именно спорт позволял примирить соперников и враждующие стороны. Но мы с Турцией друзья, и я рад плодотворному развитию отношений! Конечно же, хотим выразить признательность УЕФА, которые разрешили проведение матча, отгородившись ширмой от политических инсинуаций.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

На победу крымских ребят в социальных сетях отреагировали не только болельщики, но и многие жители полуострова.

Анжела

- Молодцы! Показали, что футбол в Крыму жив.

Венера

- Молодцы, мальчишки! Зеленого света вам во всех играх и прекрасных голов!

Татьяна

- Это прекрасная новость. Наконец-то мы выходим на мировой уровень. Футболисты - талантливые ребята. Правильно сделали, что не сдались и в итоге товарищеский матч все-таки состоялся.

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