2019-03-28T14:16:02+03:00
Спорт

Назло санкциям: Крымские футболисты провели первый заграничный матч в Стамбуле

Крымчане сыграли с турецкими спортсменами и одержали победу со счетом 3:1
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
МИД Украины даже направляло ноту протеста из-за этого. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"МИД Украины даже направляло ноту протеста из-за этого. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"
Изменить размер текста:

В Турции прошел первый в истории товарищеский матч между бахчисарайской командой «Кызылташ» и стамбульской «Кучукчекмедже». Его удалось провести, несмотря на все попытки украинских недоброжелателей смешать спорт с политикой.

Изначально команда из Бахчисарая должна была встретиться с футбольной командой «Истанбулспор» из Стамбула. Но ее пришлось отменить из-за политического давления со стороны Украины.

МИД незалежной направил Турции ноту протеста: нельзя, говорят, с Крымом играть - они ж под санкциями. Стамбульская команда послушалась - и отказалась от встречи с крымской командой.

Футбольная команда "Кызылташ" из Бахчисарая. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

Футбольная команда "Кызылташ" из Бахчисарая. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

Но футболисты из Бахчисарая не сдались! Они запустили в социальных сетях флешмоб «Кызылташ НЕ остановить», и в результате спортсмены договорились об игре с другой турецкой командой - «Кучукчекмедже».

Так что, невзирая ни на какие преграды, товарищеский матч между двумя городами состоялся

- Игра прошла в теплой, дружеской атмосфере и завершилась уверенной победой крымчан - 3:1! Голы за бахчисарайскую команду забивали Игорь Зубко (23 минута), Назим Эюпов (27 минута) и Эдуард Богданов (35 минута). Сопернику удалось отличиться на 41 минуте с пенальти, - рассказали в пресс-службе команды "Кызылташ".

Болельщики на трибунах в Стамбуле. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

Болельщики на трибунах в Стамбуле. Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

В клубе отметили, что этим матчем удалось обратить внимание международного сообщества на крымский футбол, и те проблемы, с которыми приходится сталкиваться спортсменам республики.

- Можно запретить что угодно, но только не игру в футбол! - уверены в бахчисарайской команде.

МНЕНИЕ

В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек поблагодарил власти Турции за то, что они отделяют спорт от политики.

- Когда-то Олимпийские игры сформировали идеологию западной цивилизации - стремление к демократии и свободе. Именно спорт позволял примирить соперников и враждующие стороны. Но мы с Турцией друзья, и я рад плодотворному развитию отношений! Конечно же, хотим выразить признательность УЕФА, которые разрешили проведение матча, отгородившись ширмой от политических инсинуаций.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

На победу крымских ребят в социальных сетях отреагировали не только болельщики, но и многие жители полуострова.

Анжела

- Молодцы! Показали, что футбол в Крыму жив.

Венера

- Молодцы, мальчишки! Зеленого света вам во всех играх и прекрасных голов!

Татьяна

- Это прекрасная новость. Наконец-то мы выходим на мировой уровень. Футболисты - талантливые ребята. Правильно сделали, что не сдались и в итоге товарищеский матч все-таки состоялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще и самолеты запустим»: В Крыму поддерживают инициативу Германии возобновить морское сообщение

Немецкие политики сообщают, что отмена запрета могла бы улучшить товарооборот с Россией (подробнее).

Турецкие инвесторы хотят построить в Крыму лакокрасочную фабрику

Также предприниматели готовы вкладывать в строительство (подробнее).

В Крыму намерены возобновить грузовое сообщение с Турцией

На паромах из Турции хотят возить овощи и фрукты, а из Крыма - мясо (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев
Погода в Крыму на 28 марта: дождь со снегом и тепло до +8
В Симферополе 28 марта около десятка улиц останутся без света
Гигантский носорог и саблезубый тигр: В Крыму открылась выставка из останков животных, которые нашли в пещере «Таврида»
В Керченском проливе сняли с мели судно Maryland с металлом
День Росгвардии в Симферополе: Гречневая каша, духовой оркестр и БТРы
В Севастополе отец заколол ножом сына
Предприятие «Крымские морские порты» задолжало 22 миллиона рублей налогов
Аэропорт "Симферополь" с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов
Оступилась и упала: В крымских горах пострадала туристка из Кемеровской области
Началась укладка асфальта на пятом этапе строительства трассы «Таврида»
В Крым с 30 апреля начнут прибывать туристы по «единому» билету
Поиск и спасение: экипажи кораблей и «Коммуны» проводят учения в Черном море
Винтовки, пулеметы и БТРы: В Симферополе проходит выставка военной техники
В Симферополе скоро закончится отопительный сезон
В Симферополе начали расчищать военные кладбища и приводить в порядок памятники
Экипаж «Василия Быкова» из Севастополя забросал гранатами «диверсантов»
Крымские пограничники изъяли у украинца 8 флаконов запрещенного препарата
В Симферополе в среду отключат воду на 17 улицах
В Крыму 15-летний подросток пострадал при взрыве самодельного взрывпакета
В Симферополе 27 марта частично отключат свет