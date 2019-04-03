Повышают напряжение, чтобы оправдать расходы: В Крыму ответили на обещания НАТО поддержать Украину в Керченском проливе

На саммите стран-членов НАТО планируют принять так называемый черноморский пакет мер - "сдерживания России в Черном море". В частности, планируется укрепить разведку и увеличить число кораблей НАТО, отправляемых в Черное море "для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море".

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что эти намерения - декларативные, и не более того, так как порядок прохода нахождения судов в Черном и Азовском морях однозначно определяет Конвенция Монтре.

- Вся ответственность за нагнетание внешнеполитической повестки в черноморском регионе будет возложена на Североатлантический альянс и их союзников, - подчеркнула Ковитиди. - Через Черноморский регион пролегают основные пути, которые соединяют Запад и Восток, Север и Юг, он имеет стратегическое значение для Европы, и тот, кто господствует в нем, может без труда спроецировать свою мощь на весь европейский континент.

По мнению сенатора, НАТО хочет продемонстрировать свою силу здесь, чтобы показать своим партнерам, что альянс в регионе что-то собой представляет. Это позволит дальнейшем наращивать свое присутствие в Черном море.

Ольга Ковитиди подчеркнула, что такие намерения следует рассматривать как дестабилизирующий фактор, который не способствует развитию черноморского бассейна.

- Никаких препятствий для осуществления судоходства, прохода и нахождения судов в Черном море сегодня не существует. Именно поэтому мы можем рассматривать настоящее заявление исключительно как источник повышения напряжения и оправдания последующих расходов. Способ делать хорошую мину при плохой игре, потому что так или иначе сегодня очень много вопросов внутри Североатлантического альянса существует и у стран-партнеров, - заключила сенатор.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина устроила провокацию в Керченском проливе: три военных корабля ВМСУ попытались незаконно пройти в Азовское море, не реагируя на законные требования пограничников остановиться. Сотрудники Погрануправления ФСБ и ЧФ задержали нарушителей: 24 члена экипажа, в числе которых оказались сотрудники СБУ, ожидают суда в московском СИЗО.

После этого инцидента Украина неоднократно обещала осуществить "второй прорыв через Керченский пролив". Так, секретарь украинского Совета по нацбезопасности Александр Турчинов похвалился, что для Киева "не будет проблемой" уничтожить "любую переправу или мост", в том числе – Крымский. Эксперты уверены, что эта провокация не обойдется без стрельбы.

Пограничники уверяют, что сил и средств у них достаточно, чтобы отразить любую провокацию со стороны незалежной и не только. Это подтвердили недавние противодиверсионные учения в Керченском проливе.

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Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Отвечаем на несколько вопросов о несостоявшейся морской перемоге (подробности)