2019-04-11T16:31:21+03:00
Туризм

В Крыму увеличивают число платежных терминалов: Летом туристы везде смогут рассчитаться картами

В курортных городах в преддверии курортного сезона установят больше 5 тысяч специальных устройств
Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в этом году ждут 7 миллионов туристов.В Крыму в этом году ждут 7 миллионов туристов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Туристы, приезжающие на отдых в Крым, без проблем смогут оплачивать счета в Крыму картами. Причем как в отелях, ресторан, кафе и столовых, так и в небольших продуктовых магазинах и даже на рынках.

Предприниматели наконец-то осознали, что раз летом живут за счет гостей, приехавших с материка, то и условия для них нужно создавать соответствующие. С марта начали готовиться к курортному сезону и активно заваливают банки заявками на установку платежных терминалов.

- На материке процент безналичной оплаты значительно выше, чем в Крыму, 60%. Предприниматели это понимают, они активно подают заявки на установку необходимого для этого оборудования, - сообщил вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

К лету РНКБ планирует дополнительно установить 5 тысяч платежных терминалов, а до конца года их число по всему Крыму увеличится до 25 тысяч.

На полуострове уже зафиксирован рекорд по установке платежных терминалов. В магазинах и на предприятиях их насчитали свыше 16 тысяч, среди которых больше 7,8 тысяч – бесконтактных.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Жители и гости Крыма совершают больше 120 платежей в минуту.

- Каждый третий крымчан рассчитывается за покупки картами.

- В начале 2019 года в Крыму запустили систему мобильных платежей «MirPay» платежной системы «МИР», предназначенную для бесконтактной оплаты со смартфонов.

- В первом квартале 2019 года объем безналичных платежей в pos-терминалах составил более 1,8 млрд рублей. Это в 1.9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крым ждет больше 7 миллионов туристов

В 2018 году полуостров посетило рекордное число туристов.

- Подведены итоги курортного сезона 2018 года. В Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%. В этом году ждут еще больше гостей (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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