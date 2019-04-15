"Это возмутительно": Украина хочет помешать участию немецкой делегации на ЯМЭФ

Украинские дипломаты устно передали ноту протеста МИДу Германии в адрес немецкой делегации, которые планируют приехать на Ялтинский международный экономический форум.

Он уточнил, что пока заявки на участие в форуме подали 6 депутатов из бундестага, представляющих партии «Альтернатива для Германии» и «Левые».

- Депутаты выразили свое возмущение по поводу того, что Украина пытается ограничить их права на передвижение, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, однопартийцы не рекомендовали депутатам, которые поедут на ЯМЭФ, присутствовать официально от бундестага.

- Депутаты приедут в Крым для участия в форуме, несмотря на давление Киева. Они приедут как частные лица, а не как представители партии, - уточнил Гемпель.

КСТАТИ

Представители немецкой делегации посещали Крым после присоединения к России несколько раз.

Последний визит депутатов пришелся на дни празднования Крымской весны. В очередной раз иностранцы убедились, что насильственного присоединения полуострова к России не было. Депутаты региональных парламентов Германии, прибывшие с визитом в Крым, считают введение санкций в отношении России ошибкой. По их мнению, эти ограничительные меры не помогут Западу добиться поставленных целей.

Так, от санкций страдают и немецкие аграрии, потерявшие крупный российский рынок.

В ближайшем будущем в Германии хотят пересмотреть закон о запрете кораблям заходить в крымские порты и вынести его на обсуждение в бундестаге. Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что до введения санкций круизы с заходом в Ялту и Севастополь пользовались большой популярностью. Восстановление судоходства с Крымом политики планируют обсудить на Ялтинском международном экономическом форуме.

СПРАВКА "КП"

Ялтинский международный экономический форум пройдет с 18 по 20 апреля. Участниками станут больше 3 500 человек из более 52 стран мира. Самая крупная иностранная делегация на форуме-2019 - представители Италии, в которую вошли 50 человек.

Бизнесмены и политики на форуме обсудят темы мировой экономики, социально-экономического развития, вопросы энергетики будущего, международное сотрудничество для развития территорий и повышение качества жизни. Главная тема предстоящего V Ялтинского международного экономического Форума - «Будущее мира. Будущее России».

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