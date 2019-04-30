На полуострове зажигается «Крымский Маяк 3.0»

Три дня, с 1 по 3 мая, на полуострове будет проходить яркий и самобытный праздник - «Крымский Маяк 3.0».

Фестиваль – это детище национально-культурной автономии греков России. Целью фестиваля является создание культурной площадки для объединения молодежи, укрепления межконфессиональных и этнических взаимоотношений.

- Первый раз, он прошел в 2016 году и был посвящен греческой культуре – традициям и наследию одного из коренных народов Крыма, - сообщает пресс-служба фестиваля. - В 2018 году фестиваль получил статус межнационального.

И вот «Крымский маяк» в третий раз зажигает свои огни на полуострове.И в этот раз молодежный фестиваль посвящен Международному году языков коренных народов и 5-летию воссоединения Крыма с Россией

Встанут в круг, возьмутся за руки и исполняют понтийские танцы четыре сотни девушек и парней – жители 8 федеральных округов России.

Своих представителей на праздник пришлет Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область; Москва и Московская область; Санкт-Петербург и Ленинградская область; Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания; Томская область, Республика Тыва; Республика Татарстан, Республика Марий Эл; Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Свердловская область; Республика Саха-Якутия.

«Крымский Маяк 3.0»: когда, что и где

1 мая

12.00, торжественное открытие на Михайловской батарее, акция «Лики памяти»

город Севастополь, Северная сторона, ул. Громова 35/1.

2 мая

17.00-17.45, официальная часть, выступление греческого певческого коллектива «Мосаико»

17.45 - 19.00, музыкальный проект «Псков – Херсонес. У духовных истоков Государства Российского» - инструментальная опера «Ольга Российская»

город Севастополь, ул. Древняя, 1, амфитеатр музея музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

3 мая

16.00-20.00, культурно-языковой фестиваль, церемония закрытия

город Ялта, набережная имени Ленина, возле круглого фонтана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Греки зажгли «Крымский маяк»

Полуостров принял участников молодежного фестиваля (подробнее) https://www.crimea.kp.ru/daily/26825.7/3863657/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Греки зажгли «Крымский маяк»

Полуостров принял участников молодежного фестиваля (подробнее) https://www.crimea.kp.ru/daily/26825.7/3863657/