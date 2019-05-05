«Мозаика коренных народов»: Как Крым объединяет молодежь со всей России

Три дня на Крымском полуострове гостили 400 ребят со всех уголков страны. Уже в третий раз здесь ярко зажглись огни всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Крымский маяк».

День первый. Полотно Победы на Михайловской батарее

Открывался фестиваль в Севастополе, в легендарном месте - Михайловской батарее. Здесь для участников фестиваля провели экскурсию и показали реконструкцию одного из эпизодов боев Великой Отечественной.

К экскурсии по Михайловской батарее готовы.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Хорошо, что это только реконструкция. Очень тяжело смотреть, как падают наши бойцы под обстрелом фашистов, слезы на глаза наворачиваются, - признается позже «КП-Крым» координатор проектов ФНКА греков России Мелина Леонова. - Наша армия в те годы была многонациональной. И сегодня на фестивале собрались их внуки, потомки людей, благодаря которым мы имеем возможность говорить на своих языках, жить под мирным небом России единой интернациональной семьей.

Трогательное прощание.Фото: Саша ВЕТРОВ

Четыре сотни глаз смотрели, как разворачивается битва под Севастополем - городом, каждый клочок земли которой полит кровью.

Реконструкторы показали один из эпизодов освобождения Севастополя от немецких захватчиков.Фото: Саша ВЕТРОВ

На легендарной Михайловской батарее развернулось целое сражение - лучшие реконструкторы Севастополя показали эпизод боя - рвутся снаряды, слышатся автоматные очереди, наступает морская пехота, теряет бойцов - приходится идти в лоб, не имея возможности укрыться, фашисты яростно обороняются. Обе стороны несут большие потери.

Бой продолжался 15 минут, а как будто длился вечность.Фото: Саша ВЕТРОВ

- А почему не в каске, а в бескозырке? - спрашиваю реконструктора с погонами старшины еще перед боем.

- Это особый форс - погибнуть в бескозырочке. У морской пехоты было разрешение отстегивать пуговичку, чтобы была видна тельняшка. Мы хотим, чтобы наши дети, помнили, что сделали для них деды, какой ценой завоевывалась Победа. Стеной за родину стояли тогда все: русские, мордва, удмурты, коми, чеченцы, греки, татары, башкирцы… - говорит реконструктор из военно-исторической группы «Морской охотник» Владимир Ковальчук (в жизни - предприниматель, занимающийся детскими аттракционами). - Вот и сейчас очень хочется, чтобы не было разобщенности, не было войн по национальному признаку, чтобы все люди были, как братья.

Владимир Ковальчук: Мы хотим, чтобы наши дети, помнили, какой ценой завоевывалась Победа.Фото: Саша ВЕТРОВ

На площади звучат громкие аплодисменты, раздается победное «Ура!», когда с одной из башен Михайловской батареи наземь летит фашистский флаг. И вместо него водружается Красное Знамя. Во время открытия над башнями крепости торжественно поднимается еще один флаг - фестивальный.

Протоиерей Михаил Викторов благословил участников на торжественной церемонии открытия фестиваля.Фото: Саша ВЕТРОВ

Фестиваль «Крымский маяк.3.0» приурочен к Международному году языков коренных народов, объявленному ООН, и сразу нескольким датам - 5-летию вхождения Крыма в Россию и 75-летию освобождения Крымского полуострова от фашистско-немецких захватчиков.

Почетные гости фестиваля.Фото: Саша ВЕТРОВ

Севастополь отмечает 9 мая две даты - и День Победы, и день освобождения советскими войсками города.

- В годы Великой Отечественной погибли около 27 миллионов человек. Помните, мы - люди, - несется из динамиков.

Минута молчания. Все как один стоят, склонив головы, в память о тех, кто не вернулся с фронта.

У фасада крепости - огромное полотно «Лики Победы», с него смотрят глаза 57 бойцов Красной армии. Время неумолимо, те, кто вернулся, их уже тоже нет в живых.

Ребята перед фестивалем присылали снимки своих дедов и прадедов, защищавших Родину во время Великой Отечественной.

Это огромное полотно станет одним из экспонатов Михайловской батареи.

Лики Победы. Участники прислали фото дедов и прадедов, воевавших за родину во время Великой Отечественной.Фото: Саша ВЕТРОВ

День второй. Красота России в роликах и опера в Херсонесе

А на следующий день в рамках фестиваля заработал Дискуссионный клуб - участники представили социальные ролики, посвященные национальным культурам своих регионов.

На всех роликах - многоликая Россия.

15 команд из разных регионов России презентовали на фестивале свои ролики на суд экспертам, среди которых была и главный редактор «КП-Крым». Крымская «Комсомолка» подарила каждой команде книжки из библиотеки издательского дома «КП» и свежий номер газеты.Фото: Саша ВЕТРОВ

Фестиваль ширится. И если вначале он задумывался как чисто «греческий» проект, то сейчас на него собирается молодежь разных национальностей со всей страны.

Инициаторами «Крымского маяка» три года назад стала Федеральная национально-культурная автономия греков России при поддержке Благотворительного Фонда Ивана Саввиди. Греки остались организаторами и нынешнего форума.

На первом «Маяке» в Ялте в 2016 году собрались около 150 молодых представителей греческой диаспоры. Затем был перерыв в два года. А в 2018-м году фестиваль возродился и стал многонациональным. В прошлом году приехало 350 ребят, в этом году уже 400 с 18 регионов страны. Мероприятие стало проходить под эгидой ФАДН России и при поддержке Фонда президентских грантов.

- Этот третий по счету фестиваль отличается тем, что в этом году очень широкая территория охвата: 8 федеральных округов, 18 субъектов Федерации, - говорит Евгения Попова, председатель Совета молодежи ФНКА греков России. - Разные люди, разные национальности, разное вероисповедание. И нашей задачей было сделать так, чтобы комфортно, весело, дружно было каждому вне зависимости от того, откуда ты приехал - из Краснодара или Йошкар-Олы. Я полагаю, что нам это удалось. Программа - насыщенная, мы ребятам показали и Крым, и Севастополь Мы постарались в этом году насытить именно культурную составляющую. Это прекрасный пример, когда инициатива общественной организации - ФНКА греков России поддержана профильным ведомством - ФАДН России, отвечающим за национальную политику, Фондом президентских грантов. «Крымский маяк» - модель симбиоза, правильного и эффективного взаимодействия общества и государства.

Одним из самых ярких моментов фестиваля стала поездка в Херсонес Таврический, государственный историко-археологический музей-заповедник, первогород, возведенный древними греками в пятом веке до нашей эры на том месте, где спустя много веков появится город Севастополь. Адрес города - ведь у любого музея должен быть свой адрес, даже если это целый город - весьма знаковый: улица Древняя, 1.

Ребятам провели интересную и познавательную экскурсию по Херсонесу, который пока «раскопан» лишь на одну треть, в нем постоянно трудятся археологи.

- Прикоснуться к стенам, которые были построены 2500 лет назад - это что-то, тут у любого руки задрожат, - делятся впечатлениями девчонки в форменных синих «маяковских» бейсболках.

Позже в древнегреческом театре на открытом воздухе гостей фестиваля приветствовали заместитель губернатора Севастополя Андрей Шишкин, член Совета Федерации Ольга Ковитиди, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель отдела по науке и образованию ФНКА греков России Афлатон Солахов, директор «Херсонеса Таврического» Елена Морозова.

- Если Куприн говорил, что язык - это история народа, то я хочу сказать, что язык - это душа народа, - сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. - И мы, крымские греки, как никто другой знаем, как тяжело сохранить эту душу, как сложно, потеряв, ее потом возвращать. Пять лет в составе России Крым являет собой пример межнационального согласия, уважения и любви друг к другу. Хочется, чтобы каждый из вас, возвращаясь в свои регионы, отвез маленькую частицу нашего крымского солнца и тепла.

На разогрев выступала греческая группа «Мосаико».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706849" frameborder="0"></iframe> Греческий вокальный коллектив "Мосаико" в древнем Херсонесе на фестивале "Крымский маяк.3.0".Саша ВЕТРОВ

А затем показали оперу «Ольга Российская» созданную петербургским композитором Евгением Петровым и исполненную сводным симфоническим оркестром музыкантов из Пскова, Краснодара и Севастополя.

Опера исполнялась в Античном театре Херсонеса.Фото: Саша ВЕТРОВ

У Пскова и Херсонеса нашлось много общего.

- Мы связаны друг с другом уникальными явлениями, - уверена Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области. - Все вы слышали, что крещение Руси началось с княгини Ольги, прославившей своими делами нашу родную псковскую землю. А продолжил ее дело внук Владимир. Поэтому мы с вами находимся на одной оси, у нас особая миссия - объединять всех людей во имя всего хорошего.

Оперу привезли из Пскова.Фото: Саша ВЕТРОВ

Необычность и уникальность сцены подчеркивала необычность и уникальность самого спектакля. Он не только о знаменитых страницах русской (и отчасти греческой) истории. Это инструментальная опера, она хоть и с героями, но без певцов. Главные роли исполняют не артисты, а музыканты со своими инструментами. Князь Игорь - виртуозная виолончель в руках Дмитрия Жданова. Его жена, княгиня Ольга - гусли, поющие под умелыми пальцами Ирины Ивановой. Византийский царь - кларнет, который оживляет Сергей Матвеев.

Князь Игорь - виртуозная виолончель в руках Дмитрия Жданова. Его жена, княгиня Ольга - гусли, поющие под умелыми пальцами Ирины Ивановой.Фото: Саша ВЕТРОВ

Склоняющееся к закату солнце, божественные звуки музыки, чарующий аромат весны и моря - и светлые молодые лица ребят, устроившихся на древних каменных скамьях античного театра.

Симфонический оркестр в этот вечер собрал музыкантов из Пскова, Краснодара и Севастополя.Фото: Саша ВЕТРОВ

Опера завершилась, аплодисменты и искренние благодарности музыкантам, но никто не расходится. Молодежь сбегает на сцену амфитеатра, и начинается сиртаки, популярный греческий танец. Один живой круг, другой, третий, четвертый... Ритмичная музыка, отточенные движения. Как будто всю жизнь вместе исполняли этот объединяющий греческий танец русские, татары, марийцы, казаки, ижоры, осетины...

Пора уезжать, участники фестиваля выходят из Херсонеса и... не удержались. Устроили на площади перед музеем новый танец. Не размыкается тесный круг друзей, не кончается танец, не кончается фестиваль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706851" frameborder="0"></iframe> Танцы в древнем Херсонесе. Участники фестиваля "Крымский маяк.3.0".Саша ВЕТРОВ

День третий. Гала-концерт на набережной Ялты

- Если песня грустная - это о несчастной любви, если веселая - о счастливой. Все греческие песни про любовь. Если не к женщине, то к родине, - объяснял мне один из новых знакомых, грек по национальности.

Все представляли свои народы.Фото: Саша ВЕТРОВ

Такая коня на скаку остановит.Фото: Саша ВЕТРОВ

Шествие по набережной.Фото: Саша ВЕТРОВ

Казалось, пели везде - на улице, в гостинице, в столовой, на сцене.

- Вы всегда поете? - спрашиваю молодежь из фольклорно-инструментального ансамбля «Закария». Коллектив многонациональный, приехали пять человек - и все представители разных национальностей - татары, башкиры, кряшены, мордва, удмурты.

Ансамбль «Закария» из Татарстана: "А нас всегда душа поет! И мы поем!"Фото: Саша ВЕТРОВ

- А что делать, когда душа поет! Мы поем везде! - смеется Лилия Зиганшина, руководительница «Закарии». - Душа захотела - запели. Так с песней и идем по жизни.

- Совсем не спим, - признается Василий Антимиди из Ессентуков. - Лег в четыре ночи, встал в семь утра. По-другому никак. Пока есть время, надо тратить его с удовольствием. Всю ночь танцевали греческие танцы. А самое главное в танцах что - хорошее настроение и улыбка на лице.

Увезут в Ессентуки сувениры из Крыма.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Ялта - очень красивый город! - восхищается Диана Степанова из Якутска и демонстрирует свой загар:. – Когда мы уезжали из Якутии, у нас было -5 градусов, а здесь солнце теплое.

Хоть отогреются в теплом Крыму представители Якутии.Фото: Саша ВЕТРОВ

Все они выступали на набережной Ялты почти в четырехчасовом гала-концерте - рассказывали в танцах, песнях о своих народах.

Участники ансамбля танца «Сувенир» из Московской области вышли на сцену с караваем – потчевать всех дорогих гостей фестиваля.

Такие красавицы водятся в Московской области.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Танцуем «Субботею» - визитную карточку нашего коллектива. Платья у нас очень красивые - все пестро, ярко. Все краски России собраны в наших костюмах, - признавалась перед выступлением журналисту «КП-Крым» Юлия Малицкая из Воскресенска.

- А у нас песня на крымско-татарском языке о родном Крыме, - говорит Айдер Купединов, руководитель народно-вокальной группы «Дебют» из поселка Октябрьский Красногвардейского района. - Такие фестивали очень нужны, чтобы мы видели друг друга, общались.

"Дебютантка" из Красногвардейского района. Ансамбль "Дебют" существует уже более 10 лет. Подрастает новое поколение.Фото: Саша ВЕТРОВ

Конечно же, много было и коллективов из самого Крыма.

- У нас достаточно активная греческая молодежь на полуострове, - рассказывает Иван Шонус, депутат Государственного Совета Республики Крым, председатель РНКА греков республики Крым «Таврида». - Она активно участвовала в подготовке и в самом мероприятии. Всего греческая диаспора насчитывает на полуострове около 6 тысяч греков. В 2014-м была зафиксирована цифра - 3000, но, уверен, она сильно занижена.

Евгения Попова, Иван Саввиди, Ольга Ковитиди, Иван Шонус.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Наша Родина - многонациональна,и подобные мероприятия в очередной раз доказывают, насколько высоко ценится уважение к культуре, традициям и обычаям каждого народа, -приветствовал участников глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов приветствовал всех участников в Ялте.Фото: Саша ВЕТРОВ

На всех страничках в соцсетях гостей и жителей Ялты ловите селфи с этими красавцами.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Все спрашивают, а когда же следующий фестиваль?! - улыбается российский лидер греческой молодежи Евгения Попова. - «Крымский маяк» набирает обороты. Первые шаги были как шаги ребенка - который падает, встает, сейчас он обрел уверенность, и, конечно, хочется пожелать фестивалю идти долго и твердой поступью.

В национальных костюмах все девушки красивы.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Вы знаете, какое это счастье, когда твоя инициатива реализовывается? Я считаю себя счастливым человеком! - признался инициатор фестиваля, президент ФНКА греков России Иван Саввиди. - Главная наша - греческой диаспоры - миссия была внести свою лепту в важное государственное дело - укрепление нашей многонациональной страны. Мы не можем не быть обеспокоены, что происходит в последнее время, мы видим как пытаются насаждать, инфицировать нас нетерпимостью. Подобные фестивали - укрепление иммунитета страны. Молодежь общается, становится более терпимой. Я вообще буду счастлив, если после таких фестивалей начнут создаваться семьи. Мы с удовольствием сыграем молодежную свадьбу в лучших традициях советских времен. Не хочу говорить «до свидания», говорю «до скорой встречи». Надеюсь, четвертый фестиваль станет международным. Пора нам распустить крылья, чтобы приехала молодежь не только со всей России.

Иван Саввиди: Надеюсь, четвертый фестиваль станет международным.Фото: Саша ВЕТРОВ

Говорят, Бог любит греков, а, значит, все получится.

По крайней мере, руководитель ФАДН России Игорь Баринов пообещал: фестивалю быть, агентство по делам национальностей готов оказать ему всемерную поддержку.

Эти парни умеют летать в танце. Им очень громко хлопали зрители.Фото: Саша ВЕТРОВ

Молодежь охотно расписывала на огромной открытке поздравления участникам и пожелания удачи.Фото: Саша ВЕТРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства по делам национальностей "Комсомолке":

НАДЕЮСЬ, И УКРАИНСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОКАЖУТСЯ НА НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ

Игорь Баринов.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Игорь Вячеславович, такие фестивали - залог того, что меньше будет конфликтов на межнациональной почве?

- Год назад фестиваль перестал быть чисто греческим и стал межнациональным. Я помню, как в 2018-м под греческие танцы отплясывали сибиряки. И наоборот. Комок к горлу подкатывал, когда армяне и азербайджанцы, ингуши и осетины обнимались и обменивались телефонами. Мы добились того, ради чего создавался этот фестиваль. Ребята начали интересоваться культурой не только своего народа, который они представляют, но и тем этнокультурным многообразием, которым обладает наша страна. Это очень важно. Через музыку, танцы, песни, стихи мы лучше узнаем друг друга и во многом это залог межнационального мира и согласия в нашей стране.

Посмотрите, размываются границы, традиции, умирают языки. Многие страны искусственно проводят ассимиляцию, нам ни в коем случае этого нельзя допустить. Мы обладаем колоссальным этнокультурным многообразием - 193 народа, мы говорим на 270 языках и диалектах.

Крым сам многонациональный. И именно тему межнациональную пытаются раскачать наши недоброжелатели, идет оголтелая пропаганда со стороны Украины. Запугивают крымских татар, тем, что будет вторая депортация, что они никому не нужны - ни в Крыму, ни в Российской Федерации. Все это, конечно, ерунда, бред. И наш фестиваль - лишнее тому подтверждение, в нем, в частности, участвуют и крымско-татарские коллективы. Фестиваль свою лепту вносит в сохранение, поддержание межнационального согласия в Крыму.

Место встреч.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Соседи выбрали нового президента. Как вы думаете, на следующем фестивале мы увидим коллективы из Украины?

- Нам бы очень этого хотелось, но, к сожалению, пока все это из области фантастики. Хотя не хочется зарекаться, мы же видим, как бы ни работала украинская пропаганда, как бы ни запугивали население, все равно с каждым годом все больше и больше приезжает украинцев отдохнуть в Крым. И тогда происходит разрыв стандартов. Когда они видят, что то, что им рассказывают по телевидению, что они читают в своих газетах, никак не коррелируется с реальностью. Настоящая картина, с которой они сталкиваются в Крыму, она, конечно, различается кардинально. Поэтому зарекаться не нужно. Может быть, в ближайшее время - мы на это рассчитываем - и украинский коллектив окажется на нашем фестивале. И я понимаю, что те процессы, которые сейчас идут на Украине, в том числе националистические, они очень инерционные, и одномоментно, кто бы ни пришел на смену Порошенко, ему было бы сложно развернуть на 180 градусов эту лодку. Но, надеюсь, что накал антироссийской истерии спадет. И радикальные течения на Украине будут терять поддержку у населения. К сожалению, сегодня, несмотря на малую численность, они во многом определяют и политику, и настроения людей, поэтому каких-то радужных надежд не питаю, но будем надеяться, что вода камень точит не силой удара, а частотой падения, и шаг за шагом, мероприятие за мероприятием, ситуация начнет меняться.

- Название фестиваля «Крымский маяк 3.0». Будет 4.0? Крымский маяк.10.0?

- Конечно, мы со своей стороны будем поддерживать. Это уже наше совместное детище. Может быть, к 10.0 он уже будет объединяющим для России и Украины. Будем на это надеяться. А то, что он уже в 2020 году станет международным, это уже не надежды, а почти уверенность.

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