«Круче нет»: 15 молодежных команд представили в Крыму ролики о многонациональной России

Если кто-то думает, что молодежный фестиваль - это сплошной праздник, поездки по памятным местам, экскурсии, а потом задушевные разговоры и танцы до утра, то он сильно ошибается.

Один из дней межнационального фестиваля «Мозаика коренных народов России. Крымский маяк.3.0», который проходит в Ялте в эти первомайские праздники (всего их было три) под эгидой ФАДН, ФНКА греков России и Фонда президентских грантов, начался с проверки домашнего задания.

На дом участникам фестиваля было задано подготовить социальные ролики о своем регионе - истории, экономике, культуре, показать этническое, культурное, языковое многообразие.

15 команд из разных регионов России презентовали свои ролики на суд экспертам.

- Наша задача на этом дискуссионном клубе была показать всю мозаику коренных народов России, - говорит Евгения Попова, председатель Совета молодежи ФНКА греков России. - Мы ставили несколько задач - рассказать о своем регионе, о культуре и своей национальности. И второе - личностный психологический момент. Чтобы ребята перебороли себя, перебороли страх выступления перед незнакомой аудиторией, это же непросто на 400 человек раскрыть душу. Все национальные вопросы относятся к сугубо личностным. В принципе, спросить у человека какой он национальности, считается некорректным. Но не надо этого стесняться, в нашей разности - сила России.

Оценивало работу команд доброе и справедливое, но взыскательное жюри. В составе которого были руководитель отдела протокола и международных связей Федерального агентства по делам национальностей России Анна Полежаева, атташе представительство Министерства иностранных дел России в Симферополе Михаил Еремеев, координатор проектов Федеральной национально-культурной автономии греков России Мелина Леонова, Председатель Совета молодежи ФНКА греков России Евгения Попова, вице-президент ФНКА греков России Константин Атмачиди и аж два редактора Комсомольской правды: «КП» в Греции Инга Абгарова (она еще издатель и главный редактор международной газеты «Мир и Омониа») и «КП» в Крыму Марина Сизова.

Сборная Санкт-Петербурга поразила прекрасными видовыми съемками города и искренними задушевными стихами, которые написала участница команды Виктория Иваненко. Стихи о национальном культурном многообразии Питера звучали на протяжении всего фильма.

Ребята и девчата из Югры Ханты-Мансийского автономного округа вышли на презентацию своего ролика в национальных костюмах, а сам ролик под девизом «От современности до аутентичности - один шаг» показал строгую и неповторимую природу севера и красоту национальных традиций коренных народов округа

Потом зажигали Ессентуки. Подробный ролик делегации Ставропольского края, в котором каждый город региона представил свой мини фильм в спокойных добротных традициях документального повествования, завершился короткой, динамичной лентой, в которой ессентукские девчата выкрали жениха. Блестящее продолжение бессмертной кинокомедии Гайдая «Кавказская пленница».

Приветствие команды Татарстана тоже происходило в национальных одеждах. Фильм рассказал не только о богатстве национальной культуры, но и вспомнил о вкусноте национальной татарской кухни.

Ролик из Саха-Якутии с чудесными кадрами зимней природы и национальных праздников вызвал бурные овации и одобрительные выкрики из зала.

Приветствие команды из Марий Эл сразу настроило всех присутствующих на лирический лад. Четыре очаровательных девушки в национальных костюмах исполнили марийскую песню. Новая песня, но в том же исполнении, зазвучала и в самом фильме, сопровождая съёмки природы и национальных празднеств.

Красавицы-девчонки из Марий Эл покорили серебряными голосами.Фото: Саша ВЕТРОВ

Ростовская область, представившая себя, как казачий и шахтерский край, рассказала в своем ролике о каждом крупном городе своего региона и его культурном и национальном богатстве и завершила показ энергичным слоганом: «Мы - сила России».

С трогательной любовью был сделан фильм, представляющий Карачаево-Черкессию. Поразительная природа, зажигательные национальные танцы, величавый Эльбрус... и (кто-то даже присвистнул от удивления) 5 национальных языков.

Ролик Республики Крым, рассказавший о каждом крупном городе полуострова, показавший красоты гор, поведавший об интереснейшей истории и многочисленных национальных традициях, завершался слоганом, который, наверное, можно сделать девизом всего фестиваля «Крымский Маяк нас объединил».

Ведущие, представлявшие Свердловскую область, Алёна и Македон держались настолько свободно и раскованно, будто бы каждый день выступают перед аудиторией в 400 человек. Под стать ведущим был и ролик, сделанный масштабно и профессионально. Архитектура, литература, наука. Мамин-Сибиряк, Бажов, Ельцин. «Время, вперёд!» - и в музыке, сопровождавшей фильм, и в жизни.

Московская область была представлена командой из Воскресенска. Многие наслышаны о спортивных традициях этого города, но мало кто знает о том, что его жители 5 раз видели кубок Стэнли. И, кстати, Воскресенский «Химик» - не только хоккейная команда, но и прекрасный Дворец культуры. А сам Воскресенск – это еще и многочисленные исторические реконструкции и фестивали.

А как хорош был фильм из Северной Осетии. Присутствующие словно бы очутились примерно в позапрошлом веке. Грациозные красавицы, доблестные горцы - и вот уже повеяло стихами и прозой Лермонтова. Но и современность не подкачала: кто не знает музыканта и дирижера Валерия Георгиева и футбольного вратаря и тренера Станислава Черчесова?

И снова молодежь зажигает. Томичи создали свой фильм под самолично сделанный умопомрачительный рэп и напомнили об инициаторах фестиваля - греках из России, удивив многих вторым названием своего города - сибирские Афины.

Краснодарский край - не только житница и здравница, но и 120 национальностей, в том числе Греческий культурный центр в Геленджике. Ролик краснодарцев венчал презентацию, продолжавшуюся без малого три часа, и вызвал бурные овации присутствующих.

Особо тронул зал ролик ребят из Ленинградской области.

- Мы - ижоры (финно-угорский народ.- Ред.), нас мало, около трех сотен всего, - позже говорила «КП-Крым» Елена Кострова, директор Ижорского музея (Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области).- Но мы продолжаем традиции своего народа, сохраняем языки и культуру.

Елена Кострова, директор Ижорского музея.Фото: Саша ВЕТРОВ

Анна Полежаева, вышедшая награждать победителей, сообщила сногсшибательную новость. Посоветовавшись по телефону с начальником Федерального агентства по делам национальностей России и своим непосредственным руководителем Игорем Бариновым, она объявила: победили все, наградить всех!

Хорошую идею поддержала и крымская «Комсомолка», подарив каждой команде книжку из библиотеки издательского дома « КП» и свежий номер газеты.

Ребята получили подарки от "Комсомольской правды".Фото: Саша ВЕТРОВ

- Это замечательно, что на полуострове появилась еще одна культурная площадка , которая объединяет народы, - сказала на награждении Марина Сизова, главный редактор «КП-Крым». - Здесь и греческая диаспора, которая насчитывает 100 тысяч человек на территории России. И представители народа ижоры, по последней переписи их всего 266 человек. Россия - многонациональная страна. У всех своя культура, свой язык, свои традиции, которые нужно не только сохранять, но и развивать. В многоообразии не наша слабость, а наша сила. Мы разные, но мы едины, и это прекрасно.

Главный редактор крымской "Комсомолки" Марина Сизова благодарит за сотрудничество прекрасную гречанку и душу фестиваля Евгению Попову.Фото: Саша ВЕТРОВ

«Комсомолка» с самого первого фестиваля стала информационным партнером фестиваля. Особенно - «КП» из Греции.

- Зарубежных проектов у «Комсомолки» очень много. Один из таких успешных - греческая «Комсомолка», - рассказывает Инга Абгарова, редактор «Комсомолки» в Греции и на Кипре. - Для греков «Комсомольская правда» - очень любимая газета. У нас сохранилось теплое восприятие к ней еще с советских времен. Сейчас современная «Комсомолка» в новом своем виде стала еще интересней. Символично, что фестиваль проводится в многонациональном Крыму. Изначально проект задумывался как греческий, но сейчас он объединяет вокруг себя много народностей. Греки с незапамятных времен Российской империи стояли на службе российского государства. Более мирного сосуществования, чем у русских и греков, сложно назвать. Это всегда была служба во имя своего отечества.

Инга Абгарова и Марина Сизова, два редактора "КП". "Комсомольская правда" - информационный партнер фестиваля "Крымский маяк".Фото: Саша ВЕТРОВ

Руководитель Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия пообещал выделить как минимум пяти командам солидные финансовые вложения для создания уже художественных фильмов, ну, наверное, для начала короткометражных. Цифра, обещанная для создания киношедевров, на минуточку, с шестью нулями.

- Этот фестиваль решает важную задачу объединения людей разных национальностей и вероисповеданий в одну дружную семью. На мой взгляд, круче этого фестиваля в России нет, - считает Одиссей Пипия. - Возникла идея совместно с ребятами снять серию фильмов о фестивале, его участниках, их знакомстве и дружбе, а также о прошлом и настоящем народов России. Это станет нашим ежегодным вкладом в развитие и продвижение «Крымского маяка».

Все гости и участники соглашаются, что фестиваль сегодня, благодаря организаторам, стал грандиозным межнациональным молодежным событием.

Зал живо и непосредственно реагировал на все, что происходило на экране и на сцене.Фото: Саша ВЕТРОВ

- Я вижу, как меняется Крым. Каким он был весной 2014-го, когда полуостров только-только стал российским, а Украина до этого ничего в него не вкладывала, и каким он стал сейчас, спустя почти пять лет. Мы прилетели в огромный современный аэропорт, мы ехали по новым удобным и комфортным дорогам, мы устроили ребят в прекрасный благоустроенный отель, мы показываем им Крым, и они видят какой он красивый, - говорит вице-президент ФНКА греков России Константин Атмачиди. - Меняется и сам фестиваль. Он до сих пор остается нашим детищем. Фестиваль этот был изначально проектом национально-культурной автономии греков России. А сейчас он становится мероприятием, которое объединяет все национальности, точкой сбора молодежи со всех уголков России.