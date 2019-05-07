Генеральная репетиция парада Победы 2019 в Симферополе: 10 лучших фото

Парад Победы в честь 74-ой годовщины разгрома фашистской Германии пройдет на Крымском полуострове в столице Республики Крым Симферополе, городе-герое Севастополе и городе-герое Керчи.

Готовность №1.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Симферополе сейчас идет серьезная подготовка к этому важному мероприятию.

Центр торжества - площадь Ленина.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Главная точка праздника - это площадь имени Владимира Ленина, где установлена трибуна для руководителей и гостей Республики Крым.

Военные ждут команды, чтобы завести боевые машины.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Утром даже перекрыли центр и прилегающие улицы, чтобы ничто не мешало процессу.то уже вторая серия подготовки, первая репетиция прошла 4 мая в вечернее время.

Возле Совмина воздвигли стену Памяти.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Возле памятника Ленина, рядом с Совмином устанавливают конструкцию - стену Памяти, на которой начертаны славные имена крымчан, которые вошли в летопись Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Репетиция идет на улице Кирова.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Звучат бравурные военные марши. Военные старательно держат равнение в строю. Готовы и военные музыканты.

Колеса смачивают водой, чтобы они лучше смотрелись.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Последний лоск наводят водители военных мощных машин: оказывается, чтобы бронетранспортеры и другая техника смотрелась более эффектно, нужно резину на колесах чуть увлажнить. И бравые ребята, вооружившись бутылками с распылителями, тщательно обрызгивают шины.

Машина для главнокомандующего Парадом Победы уже готова.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

УАЗИК, на котором военный начальник будет принимать Парад Победы, на все сто процентов готов к мероприятию. Как только водитель получит нужную команду, то сразу же провернет ключ зажигания и машина плавно придет в движение.

В Параде примут участие юнармейцы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На торжественном мероприятии заявит о себе и молодежь, которая пока не служит в армии России.

Жители и гости Симферополя наблюдают за подготовкой к празднику.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

За репетицией наблюдают млад и стар.

В День Победы - 9 Мая на Крымском полуострове подготовлена обширная праздничная программа, включая прохождение "Бессмертного полка".

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