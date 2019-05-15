За год по Крымскому мосту проехали пять миллионов автомобилей

По Крымскому мосту с момента открытия проехали 5 миллионов машин. Из них 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Кстати, годовой трафик больше, чем в три раза превысил аналогичный показатель Керенской паромной переправы.

Напомним, автомобильное движение открыл по мосту президент России Владимир Путин 15 мая 2018 года. Именно он первый проехал по новому объекту на "КАМАЗе" вместе со строителями.

А чуть позже, в октябре 2018 ровно в полночь по московскому времени автодорожную часть Крымского моста запустили для движения грузового транспорта.

Всего за обслуживание "стройки века" отвечают более 100 специалистов. Именно они работают с установленными на 4-полосной дороге автоматизированными системами, комплексом метеостанций, сооружениями для очистки сточных вод.

Как отметили в инфоцентре "Крымский мост", первый год работы прошел в штатном режиме: связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе.

- Мы видим, как востребован Крымский мост, как он влился в транспортную систему юга России и стал ее ключевым звеном. Это то, ради чего команда много работала: 27 месяцев сложнейшего строительства. Качество выполненной работы подтверждает регулярный мониторинг несущих конструкций: мост в отличном состоянии, - рассказал заместитель генерального директора компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.

Водителям и перевозчикам, которые воспользовались Крымском мостом вместо переправы, удалось сэкономить более 16 миллиардов рублей.

Кроме того, за это время выросло и качество доставки товаров. Руководитель Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николай Максименко уверен, что это позволяет развивать логистику региона и расширять сотрудничество с дистрибьюторами.

- Мы стремимся к стопроцентной загрузке фур не только в периоды сезонного спроса на товары. За минувший год удалось оптимизировать несколько маршрутов доставки: добавились новые адреса. Дальность рейсов вглубь материка увеличилась до 10 тысяч километров, - добавил Максименко.

В преддверии первой годовщины со дня открытия автомобильного движения по мосту, команде строителей вручили тематический торт с арками, а в кинотеатрах Керчи и Тамани можно бесплатно посмотреть фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

А уже в декабре 2019 по Крымскому мосту пойдут поезда. А уже в августе по нему пройдет первый технологический состав. Строители уложили уже больше половины рельсов на "стройке века".

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