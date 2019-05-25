В Севастополе загорелся дельфинарий: Спасатели эвакуировали двух животных
Рано утром в центре Севастополя загорелись торговые павильоны по адресу Набережная, дом 2. На место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Пожар вспыхнул на крыше торговых павильонов и дельфинария. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Оказалось, что загорелась крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.
Пострадавших и погибших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Из-за быстрого распространения огня, существовала угроза и для дельфинария, который находился рядом.
Чтобы спасти животных, сотрудники МЧС и дельфинария, эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем.
- Благодаря своевременному реагированию и грамотным слаженным действиям удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространение на смежные строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.
Сейчас дельфины находятся в безопасном водоеме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
Причины возгорания выясняются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
Всего к тушению пожара привлекалось 23 человека и 9 единиц техники.
Напомним, недавно в Севастополе спасли дельфина-белобочку, который запутался в сетях. Как только специалисты Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» прибыли на место, они стали высматривать мелководье, где можно удержать дельфина.
После этого они осторожно освободили плавник от веревки. Затем рану очистили,обработали антисептиками и продезинфицировали. Также необычному больному сделали уколы с антибиотиками.
Потом исхудавшего дельфина накормили - за один присест он съел два кило ставриды. После этого животное отпустили на волю.
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ИСТОЧНИК KP.RU