В Севастополе загорелся дельфинарий: Спасатели эвакуировали двух животных

Рано утром в центре Севастополя загорелись торговые павильоны по адресу Набережная, дом 2. На место выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Пожар вспыхнул на крыше торговых павильонов и дельфинария. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Оказалось, что загорелась крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.

Пострадавших и погибших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Из-за быстрого распространения огня, существовала угроза и для дельфинария, который находился рядом.

Чтобы спасти животных, сотрудники МЧС и дельфинария, эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем.

- Благодаря своевременному реагированию и грамотным слаженным действиям удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространение на смежные строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Сейчас дельфины находятся в безопасном водоеме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Причины возгорания выясняются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Всего к тушению пожара привлекалось 23 человека и 9 единиц техники.

Напомним, недавно в Севастополе спасли дельфина-белобочку, который запутался в сетях. Как только специалисты Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» прибыли на место, они стали высматривать мелководье, где можно удержать дельфина.

После этого они осторожно освободили плавник от веревки. Затем рану очистили,обработали антисептиками и продезинфицировали. Также необычному больному сделали уколы с антибиотиками.

Потом исхудавшего дельфина накормили - за один присест он съел два кило ставриды. После этого животное отпустили на волю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берег

Волонтеры насчитали в этом году 428 погибших млекопитающих (подробнее).

Крымские ученые обеспокоены гибелью дельфинов в рыбацких сетях

Чаще всего мертвых млекопитающих находят летом в июне-июле (подробнее).

В Севастопольском дельфинарии бьют тревогу: афалинам, белухе и морским котикам может грозить гибель

Руководство предприятия готовит обращения в природоохранную прокуратуру и МВД (подробнее).

Он испытывал боль при каждом движении: В Севастополе волонтеры спасли дельфина-белобочку, запутавшегося в сетях

Животное голодало несколько дней (подробнее).