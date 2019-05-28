"Это может драматически закончиться": В Крыму посоветовали Украине не нагнетать ситуацию вокруг Керченского пролива

В МИД Украины сделали очередное заявление по Керченскому проливу. Так, замглавы внешнеполитического ведомства незалежной Елена Зеркаль намерена добиваться присвоения проливу статуса международного.

Как заявила Зеркаль украинским СМИ, такое решение решит якобы имеющийся вопрос "правовой неопределенности". Дипломат отметила, что для Украины важно, чтобы ее интересы были представлены "именно в международном арбитраже".

- Керченский пролив никогда не был международным, если исходить из Конвенции ООН по морскому праву. Именно поэтому к нему нельзя применять требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов. Об этом много раз говорило внешнеполитическое ведомство России и на этой же позиции Москва будет стоять и впредь, - подчеркивает в комментарии КП-Крым политолог Иван Мезюхо. - Нагнетание украинской властью ситуации вокруг Азовского моря может драматически закончиться для Киева.

В Азовском море - очень активное судоходствоФото: Анастасия ЖУКОВА

Эксперт уверен, что украинская дипломатия не сможет добиться желаемого.

- Пока я не вижу механизмов, которыми могла бы воспользоваться Украина для изменения статуса Керченского пролива, - считает политолог. - Кроме того, все еще действует Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Согласно этому документу, Азовское море является внутренним, а споры между Киевом и Москвой, связанные с толкованием и применением договора, разрешаются путем консультаций и переговоров или другими мирными средствами по выбору сторон (а не отдельной стороны).

Иван Мезюхо добавил, что у России есть возможности создать условия, затрудняющие проход украинских кораблей и судов через Керченский пролив - при полном соблюдении международного морского права.

Эксперт также напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией на Керченский пролив распространяется российский суверенитет, и Москва не оказывает препятствий для законного прохода украинских кораблей в акваторию Азовского моря.

В Керченском проливе постоянно дежурят российские пограничникиФото: Анастасия ЖУКОВА

Так, в сентябре 2018 года поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины спокойно прошли через Керченский пролив в Азовское море, так как были соблюдены все формальности. В том числе, корабли получили разрешение на проход, ждали в общей очереди и взяли на борт лоцмана - к слову, гражданина РФ из Керчи.

Тогда украинские СМИ величали этот спокойный и мирный проход "прорывом", а наличие крымского лоцмана на борту официальный Киев отрицал.

И уже в ноябре власти незалежной решились на провокацию: два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно пересекли границу территориальных вод РФ. Пограничники в течение многих часов на законных основаниях сопровождали их и просили остановиться, однако украинские корабли игнорировали требования и шли к Керченскому проливу.

Сотрудники погрануправления задержали нарушителей. Пришлось применить оружие, трое военнослужащих Украины получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь.

Всего задержали 24 украинских моряка, на них заведено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы РФ. Суд избрал им всем арест в качестве меры пресечения, все они находятся в московском СИЗО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, однако о прекращении уголовного преследования речь не идет.

Украина потребовала от Германии оказать давление на Россию ради освобождения военнослужащих ВМСУ. В частности, посол Украины в Германии обратился к Берлину с требованием ввести новые санкции.

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