Инструкции для конспирации и отчеты о пожертвованиях: В Севастополе ФСБ провела обыск в доме лидера экстремистской секты

Экстремистская литература, отчеты о пожертвованиях и даже инструкции по мерам конспирации - все это изъяли оперативники ФСБ во время обыска у руководителя севастопольской ячейки запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Эта секта, напомним, Верховным Судом РФ признана экстремистской. Ее адепты не признают власть государства, не отмечают светские праздники, отказываются от службы в армии, переливания крови и пересадки органов (подробнее см. рубрику СПРАВКА КП).

Севастополец организовал в городе-герое полноценную ячейку «Свидетелей Иеговы» и активно вовлекал в ее ряды новых адептов, проводил собрания, пропагандировал религиозные идеи этой секты.

Во вторник, 4 июня, по месту жительства лидера секты и рядовых членов ячейки прошли обыски: в гости к приверженцам экстремистской идеологии наведались сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/713036" frameborder="0"></iframe> ФСБ проводит обыск у лидера ячейки экстремистской секты "Свидетели Иеговы" в Севастополе.Оперативное видео

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры «Свидетелей Иеговы», лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ.

В отношении лидера ячейки возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремисткой организации» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Если мужчину признают виновным, то ему грозит крупный штраф (400-800 тысяч рублей) или лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

КСТАТИ

Недавно ячейку «Свидетелей Иеговы» накрыли в Ялте. Тогда во время обысков оперативники изъяли у члена секты аж 1,5 миллиона рублей пожертвований в разных валютах! И американские доллары, и евро, и украинские гривны - все шло в ход для финансирования деятельности иеговистов.

А в конце прошлого года прошли десятки обысков у «Свидетелей Иеговы» в Джанкое. Там у главы секты нашли пособия по вербовке людей.

В ТЕМУ

Собрания именно этой экстремистской секты посещала мать "керченского стрелка" Владислава Рослякова - студента, который взорвал самодельную бомбу в своем колледже и устроил там бойню. Родственники говорят, что сын, повзрослев, отказывался ходить на богослужения, однако мама, по словам соседей, продолжала участвовать в жизни религиозной организации даже после того, как в 2014 году иеговистов запретили в РФ, и те ушли в подполье.

СПРАВКА КП

"Свидетели Иеговы" - секта, которую зачастую причисляют к христианским, однако многие эксперты называют это ошибкой, ведь иеговисты как раз не признают Иисуса Христа сыном Бога, а называют его первым творением. Они отрицают Троицу, признавая только единого Бога - Иегову.

Сектанты не признают светскую власть: не участвуют в выборах, не признают государственные символы и главу государства, не исполняют государственный гимн. Также неприемлемой считается служба в армии, участие в политических партиях. Верующие отказываются от переливания крови и пересадки органов.

Некоторые специалисты называют организацию в первую очередь не религиозной, а финансовой пирамидой, так как они постоянно вербуют новых участников, которые жертвуют деньги.

Штаб-квартира находится в США.

Учение насчитывает более 8 миллионов последователей по всему миру. В РФ организация запрещена с 2017 года, признана экстремистской по решению суда.

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