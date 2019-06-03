2019-06-03T18:00:20+03:00
Происшествия

Револьвер, патроны и гранаты: Сотрудники ФСБ нашли в Симферополе арсенал оружия

Склад нарушители устроили в частном гараже [фото, видео]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Устанавливается канал поступления оружия и боеприпасов. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и СевастополюУстанавливается канал поступления оружия и боеприпасов. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю
Изменить размер текста:

В частном доме в Симферополе сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю обнаружили целый арсенал оружия.

В гараже, который принадлежит хозяину дома, нашли более 1,5 тысяч патронов, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 2 гранаты РГД, 3 гранаты Ф-1, запалы к ним, 2 противопехотные мины.

Правоохранители обнаружили 1,5 тысячи патронов. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю

Правоохранители обнаружили 1,5 тысячи патронов. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю

- Изъятые предметы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РК и Севастополю.

Оружие нашли в гараже, который принадлежит хозяину дома. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю

Оружие нашли в гараже, который принадлежит хозяину дома. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю

Правоохранители проводят оперативно розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот.

В Симферополе нашли склад оружия.В одном из гаражей Симферополя нашли склад оружия. Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю! другой источник

Напомним, недавно, сотрудники УФСБ "накрыли" в Крыму сеть подпольных оружейных мастерских. Тогда у жителей Крыма, Москвы, Челябинской и Рязанской областей изъяли из оборота 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В мастерских нашли: 2 пулемета, 3 автомата, 2 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок), 6 ручных осколочных гранат, 12,5 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления.

А до этого, в декабре 2018 года в Севастополе обнаружили еще одну подпольную оружейную мастерскую.

Ее оборудовали прямо в подвале жилого дома. Тогда оперативники изъяли у владельца мастерской 15 предметов, похожих на стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ в Крыму накрыла подпольные оружейные мастерские

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел (подробнее).

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

По данным спецслужб, мужчина связан с организатором энергоблокады Ленуром Ислямовым (подробнее).

ФСБ нашла в Севастополе подпольную оружейную мастерскую

Ее оборудовали прямо в подвале жилого дома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президента хоккейного клуба "Крылья советов" ограбили на 1,7 млн рублей, разбив стекла его BMW прямо у Ледового дворца в Москве
Неизвестный разбил стекло в BMW Александра Колядина и похитил из салона наличность и ценные вещи, пока мужчина был в Центральном Ледовом дворце спорта
Новости 24
В Крыму ушел из жизни последний ветеран Керченско-Феодосийского десанта
В Крыму 4 июня объявлен выходным днем
В торговом центре Симферополя правоохранители накрыли партию контрафакта
В Севастополе отправили в тюрьму бывших работников прокуратуры
В крымских мечетях 4 июня пройдет праздничный намаз
Осенью крымчане выберут новый парламент республики
В Крыму назначили нового начальника транспортной полиции
Начальника цеха в Севастополе будут судить за смерть электрослесаря
В аэропорту «Симферополь» начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
В Крыму расчетные комплексы тренируются наносить ракетные удары по морским целям
Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией
Погода в Крыму на 3 июня: до +33 градусов и дождь
В Ялте ремонтируя крыши многоэтажек «прикарманили» почти 500 тысяч рублей
В Крым пришло лето: жара, грозы и вода в Черном море до +21
В Симферополе 3 июня частично отключат свет на 7 улицах
В Судаке возле Чертова пальца спасли 10-летнего ребенка
В Севастополе ловят нетрезвых водителей лодок и катеров
Погода в Крыму на 2 июня: без осадков и тепло до +33
В Симферополе появился памятник Чижику-Пыжику
В аэропорту «Симферополь» отметили День защиты детей
Жительница Феодосии напала на спящую 82-летнюю пенсионерку
«Давай, туши!»: В Севастополе загорелось старое судно, которое хотели разрезать на части
Погода в Крыму на 1 июня: сухо и тепло до + 34