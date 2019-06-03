Револьвер, патроны и гранаты: Сотрудники ФСБ нашли в Симферополе арсенал оружия
В частном доме в Симферополе сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю обнаружили целый арсенал оружия.
В гараже, который принадлежит хозяину дома, нашли более 1,5 тысяч патронов, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 2 гранаты РГД, 3 гранаты Ф-1, запалы к ним, 2 противопехотные мины.
Правоохранители обнаружили 1,5 тысячи патронов. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю
- Изъятые предметы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РК и Севастополю.
Оружие нашли в гараже, который принадлежит хозяину дома. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю
Правоохранители проводят оперативно розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот.
В Симферополе нашли склад оружия.В одном из гаражей Симферополя нашли склад оружия. Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю! другой источник
Напомним, недавно, сотрудники УФСБ "накрыли" в Крыму сеть подпольных оружейных мастерских. Тогда у жителей Крыма, Москвы, Челябинской и Рязанской областей изъяли из оборота 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
В мастерских нашли: 2 пулемета, 3 автомата, 2 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок), 6 ручных осколочных гранат, 12,5 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления.
А до этого, в декабре 2018 года в Севастополе обнаружили еще одну подпольную оружейную мастерскую.
Ее оборудовали прямо в подвале жилого дома. Тогда оперативники изъяли у владельца мастерской 15 предметов, похожих на стрелковое оружие.
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ФСБ нашла в Севастополе подпольную оружейную мастерскую
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ИСТОЧНИК KP.RU