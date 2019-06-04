Бросил на землю и топтал ногами: В Севастополе будут судить мужчину за надругательство над российским флагом в День Победы

В Севастополе под суд пойдет мужчина, которого обвиняют в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации.

Все это произошло в великий праздник Победы - в ночь с 9 на 10 мая.

Неизвестный мужчина напился и вступил в сговор с двумя несовершеннолетними. Они демонстративно сорвали три российских флага с фасадов домов по улице Гоголя.

Этого им оказалось мало.

После этого на остановке общественного транспорта «площадь Ушакова» они «совершили надругательство над флагами». Они бросали государственный символ на землю, топтали ногами.

Все это они без зазрения совести снимали на камеру телефона.

- После совершения преступления молодые люди выбросили флаги на дорогу под колеса проезжающих автомобилей, - сообщили в пресс-службе Ленинского городского суда.

В отношении совершеннолетнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ.

Ему грозит лишение свободы на срок до одного года, принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Поведение нарушителей вызвало осуждение. Ведь для всех жителей Крыма и Севастополя российский флаг является символом государственности, который напоминает им о воссоединении полуострова со своей исторической родиной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно в Севастополе возбудили уголовное дело по осквернению монумента Великой Отечественной войны. На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что преступники разбили две гранитные плиты, на которых начертаны имена героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в самом начале 2019 года чрезвычайное происшествие случилось на Братском кладбище, которое находится на Северной стороне Севастополя.

Там неизвестные граждане взяли и тайно заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны капитана 2-ого ранга Николая Костомарова, который прославился своими подвигами.

На месте успокоения отважного офицера кто-то демонтировал старую табличку и установил новую с текстом, который отличается от того, что был раньше.

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