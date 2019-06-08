На ПМЭФ-2019 Крым заключил инвестсоглашения и подписал программу о сотрудничестве с Москвой

Подходит к завершению работа Петербургского международного форума - 2019. За несколько дней, с 6 по 8 июня, Крым успел заключить несколько значимых инвестиционных соглашений, подписать программу сотрудничества с Москвой и продемонстрировать собственный потенциал.

СОГЛАШЕНИЕ ДО 2023 ГОДА

Глава РК Сергей Аксенов и губернатор Москвы Сергей Собянин подписали программу программа реализации соглашения о сотрудничестве до 2023 года. Она будет реализовываться торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Она предполагает укрепление межрегиональных связей в сферах инвестиционной политики, градостроительства, архитектуры и благоустройства, в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, в здравоохранении, образовании, туризме, культуре, спорте.

Глава Крыма и вице-премьер РК Ирина Кивико. Фото: Facebook Сергея Аксенова

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с использованием АИС «Портал поставщиков»

- Это проект в сфере цифровизации закупок, который способствует созданию открытого и прозрачного конкурентного пространства, упрощает механизм участия в закупках, дает возможность электронного контрактования, - рассказали в пресс-службе главы Крыма.

В свою очередь Сергей Аксенов отметил, что Крым всегда получает лучшие рекомендации и практики из других регионов России.

- Участие в форуме также помогает адаптировать все те приемы, которые используются в других субъектах для реализации их в Крыму, - отметил Аксенов.

ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЕ НА 1,1 МИЛЛИАРДА

Кроме того, в рамках форума Крым подписал ряд инвестиционных соглашений. Так в республике построят завод по производству плит для домостроения «Атлант».

Объем инвестиций по данному проекту составляет более 1,1 миллиарда рублей. Он предусматривает создание около 150 рабочих мест.

Крым принимает участие в форуме уже в пятый раз. Фото: Facebook Сергея Аксенова

Также заключена договоренность о сотрудничестве с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Главные направления: поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение бизнес-климата, развитие социальной сферы и ликвидация очереди в дошкольные учреждения.

- Мы рады уже 5-ый раз участвовать на этом форуме, который дает хорошую возможность перенять опыт коллег и напрямую обсудить интересующие вопросы. Как уже неоднократно говорил – доступ к лучшим практикам является залогом успеха прогресса по целому ряду направлений, - резюмировал глава РК Сергей Аксенов.

СПРАВКА «КП»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 проходят 6–8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы, также состоятся мероприятия культурной и спортивной программы.

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