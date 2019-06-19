"Давал им таблетки, чтобы сдыхали": Подозреваемый в жестоком убийстве семьи Ларьковых в детстве травил животных

Обвиняемый в жестоком убийстве целой семьи Павел С. в суде ведет себя скромно, старается не встречаться взглядом ни с кем из находящихся в зале. На вопросы отвечает тихо, понурив голову.

Глядя на него, трудно представить, что этот невысокий и скромный мужчина в стареньком спортивном костюме - жестокий убийца, способный застрелить отца и мать на глазах у ребенка, а после - заживо утопить четырехлетнюю девочку в одной машине с телами родителей.

Четырехлетнюю Арину убийца заживо утопил с телами родителей. Фото: Личные страницы Ларьковых в соцсетях

Однако на одном из заседаний выяснилось, что жестокость обвиняемый проявлял еще в детстве. Правда, тогда - по отношению к животным. Бывший сотрудник ФСИН сам рассказал психиатру, проводившему экспертизу, что в юном возрасте убивал кошек и собак.

- В ходе проведения экспертизы подсудимый сообщил, что в детстве убивал животных: кошек и собак. С кормом давал им таблетки, чтоб они "сдыхали", - процитировал материалы дела государственный обвинитель.

Напомним, о пропаже семьи Ларьковых из крымского поселка Орджоникидзе первой сообщила "Комсомольская правда в Крыму" в конце февраля 2018 года. Соседи обратили внимание на собаку, которая неистово выла от голода, и позвонили в полицию.

А через пару недель следователи уже доставали со дна залива под Керчью автомобиль Ларьковых - с тремя телами в салоне: 35-летнего Константина, 32-летней Инны и их 4-летней дочурки Арины.

В Крыму расследовали жестокого убийства семьи Ларьковых .Видео: Следком РФ

Родителей застрелили, а малышку еще живой закрыли в машине с телами, а затем - столкнули в воду. Перед смертью кто-то из Ларьковых успел набрать 102, однако ничего не успел сказать. В полиции просто услышали детский плач на том конце провода - и никак не отреагировали на звонок: не определился номер.

Стоит отметить, что, по словам прокурора, экспертиза доказала вменяемость подсудимого на момент совершения преступления. И в момент убийства взрослых, и позднее, когда убийца отправил машину с еще живым ребенком на дно, он прекрасно понимал, что делает.

- Стал угрожать пистолетом потерпевшему, чтобы он деньги отдал, знал, что деньги у него есть. Не знаю, как так все получилось. Был кредит, нужны были деньги, - цитирует показания обвиняемого прокурор.

Коллеги Павла С. говорят, что он был азартным игроком и делал ставки на спорт онлайн, поэтому постоянно нуждался в деньгах.

Адвокат обвиняемого требует расследовать убийство заново. Защитник считает, что подсудимый физически не мог утопить автомобиль с тремя жертвами. Такого же мнения придерживается и мать убитого Константина Ларькова. Она уверена, что ФСИНовцу помогал еще кто-то.

Рассмотрение громкого дела продолжается, "Комсомольская правда - Крым" следит за процессом.

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