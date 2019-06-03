«Кроме Павла, было еще двое»: Адвокат требует расследовать заново жестокое убийство семьи Ларьковых в Керчи

Защитник Павла С., обвиняемого в жестком убийстве супругов Ларьковых и их 4-летнего ребенка, изучив все 20 томов уголовного дела, считает ошибкой, что на скамью подсудимых сел только один человек.

Напомним, в конце февраля прошлого года в Крыму пропала семья из поселка Орджоникидзе - Константин Ларьков, его жена Инна и 4-летняя дочка Арина. Через пару недель их тела нашли в салоне автомобиля "Шевроле Ланос", затопленного на дне залива близ Керчи.

По версии следствия, мужа и жену ограбил и застрелил из табельного оружия сотрудник ФСИН Павел С.

Он заманил своих жертв в Керчь, разместив в интернете фейковое объявление о продаже машины. Ларьковы откликнулись, захотели купить. Взяли с собой 260 тысяч рублей и поехали на своей легковушке всей семьей на осмотр авто.

Вот только недалеко от горпляжа "хозяин" вытащил пистолет и потребовал отдать наличку. Глава семейства Константин Ларьков оказал сопротивление, тогда Павел С. выпустил в него почти всю обойму - шесть пуль. Еще две - в жену.

4-летняя Арина была еще жива, когда машина с телами Константина и его жены Инны, уходила под воду. Когда криминалисты нашли погибших, то увидели, что малышка до последней минуты обнимала мертвого папу.

Адвокат обвиняемого Павла С. Феликс Вертегель считает, что в убийстве замешаны несколько человек.

- Павел имеет к этому отношение - это факт, но степень его соучастия должно выяснить следствие, но никаких шагов этом направлении не сделано, - считает адвокат. - Моя задача - показать, что Павел не мог физически сделать это один, и отправить дело прокурору на доследование. Нужно, чтобы были найдены иные участники преступления, и в судебном порядке определены их роли, дана соответствующая оценка их действиям.

- Почему вы решили, что в убийстве еще кто-то замешан? - уточняем.

- Выводы экспертов и те вещественные доказательства, что имеются в уголовном деле, говорят, что одному человеку сделать это невозможно. Следствие говорит, что машина была заведена, включена на первую передачу и съехала в воду, поэтому можно толкать или не толкать. Важно, что на одежде, которую изъяли в ходе обыска (и следствие утверждает, что именно в ней Павел был в момент убийства), не содержит на себе следы преступления – она чистая. Следов крови нет – стирка следы крови не убирает.

По словам адвоката и матери обвиняемого, Константина и Инну убили вне салона автомобиля: сквозные ранения у погибших, однако в машине нет ни следов пороха, ни пуль, которые прошли навылет.

- Соответственно эти трупы, которые оказались вне машины, нужно было как-то занести в нее. Одному человеку сделать это крайне тяжело, особенно если там есть еще живой ребенок. Да и еще не испачкаться кровью! Минимум, нужны два человека. Я предполагаю, и Павел сам говорит, что кроме него было еще двое, - отметил Феликс Вертегель. - На все недочеты и неувязки мы будем указывать суду, но их нельзя устранить в рамках судебного заседания – только новое расследование.

Как сообщала КП-Крым, громкое дело об убийстве Ларьковых недавно начали рассматривать в суде. Следователи собрали 20 томов материалов!

По версии обвинения, подозреваемый Павел С. убил Константина Ларькова и его жену из служебного пистолета Макарова, который значится за начальником колонии, где работал Павел. Его взяли прямо на рабочем месте: силовики обманом его выманили на улицу, надели наручники и увезли для дачи показаний.

Коллеги Павла С. говорят, что он был азартным игроком и делал ставки на спорт онлайн, поэтому постоянно нуждался в деньгах.

"Комсомольская правда - Крым" следит за процессом.

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