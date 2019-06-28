2019-06-28T16:51:30+03:00
Общество

Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллионов рублей

Экспертная группа при Госсовете подвела предварительные итоги
Галина КОВАЛЕНКО
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Ущерб составляет солидную сумму.Ущерб составляет солидную сумму.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Республике Крым при Госсовете весной создали рабочую группу, главной задачей, которой стало посчитать, какой ущерб регион понес за те 23 года, что входил в состав незалежной.

Возглавил ее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. В составе группы 20 экспертов - депутаты Госсовета Крыма, министры региона, представители Таврической академии Крымского федерального университета и специалисты Крымстата.

Специалисты рабочей группы изучают состояние всех сфер и отраслей народного хозяйства региона, считают, сопоставляют и анализируют. И вот, в конце июня обнародованы предварительные итоги работы экспертов.

- Для анализа экономических потерь за основу взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 триллионов рублей, - сообщила глава подгруппы, анализирующей экономический блок и ЖКХ, зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова.

Выяснилось, что содержание на полуострове водопроводных сетей, канализационной системы, насосных станций за период с 1999 по 2014 год финансировалось всего 5% от нормативов.

- Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%, - отметила Ольга Виноградова.

Отдельным блоком в документах рабочей группы идут потери от блэкаута Крымского полуострова в 2015 году со стороны Украины. Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.

- Этап сбора данных подходит к концу, теперь пришло время для глубочайшего и детального анализа, - подчеркнул вице-спикер Ефим Фикс.

После того, как будет просчитана точная сумма ущерба, все документы передадут в Государственную Думу Российской Федерации, где и будет решать, какие шаги предпринять дальше. Один из возможных вариантов - доведение результатов работы экспертов до международной общественности, правительственных организаций, парламентских структур, ООН, чтобы наглядно показать несостоятельность позиции незалежной в требовании компенсации у Российской Федерации за Крымский полуостров.

Остается напомним, что проанализировать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины поручил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Соответствующее распоряжение получили профильные комитеты Госдумы и Госсовета Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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