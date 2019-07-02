Крым с начала года посетили больше 2 миллионов туристов: Каждый десятый приехал из Украины

Крымский полуостров успешно зашел в новый курортный сезон.

- С начала года в Крыму отдохнуло 2 миллиона 209,6 тысяч туристов, что на 11 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года, - сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК и тут же отмечает, - 202,7 тысяч человек из общего турпотока - граждане Украины.

Выходит, что каждый десятый отдыхающий приехал из незалежной, а значит полуостров, как прежде популярен у людей, живущих под жовто-блакитным флагом. Больше половины отдыхающих - 57 процентов приехали на полуостров через Керченский пролив, по Крымскому мосту. Всего же в этом году по мосту на полуостров приехало около 760 тысяч автомобилей разных марок, в том числе около 12,6 тысячи автобусов. Отели, гостиницы в регионе на сегодняшний день загружены на 70 процентов. Топ-5 самых популярных мест у туристов, если брать во внимание наличие свободных мест для размещения, выглядит следующим образом: в Бахчисарайском районе загрузка всех имеющихся мощностей составляет на 1 июля 90 процентов, в Евпатории - 84, Саках - 83, Алуште - 82 и Ленинском районе - 75. - Крым вступил в активную фазу высокого курортного сезона, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Главная задача: четко сработать, чтобы обеспечить всем гостям Крыма безопасный и комфортный отдых.

Крымский полуостров готов принять тех, кто выбрал для отдыха Грузию, но в связи с нестабильностью политической обстановки отказался от своей задумки. Ведь в регионе все есть для полноценного туризма: море, горы, уникальные достопримечательности, гостиницы, отели и санатории. Гостям в Крыму всегда рады!

КСТАТИ

По данным крымского пограничного управления ФСБ на сегодняшний день крымско-украинскую границу за сутки пересекают свыше 10 тысяч граждан незалежной и чуть меньше двух тысяч машин. Особый наплыв наблюдается в предпраздничные, предвыходные дни и субботу-воскресенье. Причем цифра эта с каждым днем увеличивается: в ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится.

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