Федор Конюхов прилетел на самолете с солнечными батареями в Крым

Знаменитый путешественник Федор Конюхов прилетел на восток Крыма. Конечная точка его путешествия город-курорт Евпатория, но весь путь он преодолевает поэтапно.

Федор Конюхов на пару с Сергеем Рябчинским, президентом федерации планерного спорта России, вылетел из Подмосковья, затем сделал посадку в Воронеже. Вчера, 5 июля, они долетели до Гостагаевского аэродрома в Краснодарском крае.

- Первый этап перелета прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1 340 километров, - сообщил "КП-Крым" сын знаменитого путешественника Оскар Конюхов.

Экипаж самолета, работающего на солнечных батареях, заночевал в Краснодарском крае, а утром снова поднялся в небо. Воздушное судно направилось в сторону Керченского залива.

Самолет Конюхова прилетел в Крым. Фото: скрин с сайта www.iridium360.ru

На воздушном судне Федора Конюхов работает система автоматической передачи координат. И по ее данным сейчас самолет находится на востоке Крымского полуострова, в районе Феодосии.

СПРАВКА «КП»

Вокруг света на энергии Солнца. Воздушное путешествие из Москвы на Крымский полуостров Федор Конюхов совершает в рамках проекта «Альбатрос». Он летит на опытном самолете «Летающая лаборатория», который работает на солнечной энергии. Этот перелет подготовительный этап к одиночному беспосадочному перелету на «солнечном» самолете, который планируется совершить в 2021 году.

Главная задача этого перелета – испытать на практике технологические решения, которые конструкторы будут использовать при проектировании и строительстве самолета для воздушной «кругосветку».

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