«Фантазии относятся к разряду извращений»: В Крыму оценили желание Киева забрать два города в обмен на днепровскую воду

Заявление «бывшего полпреда президента Украины в Крыму» Бориса Бабина на полуострове назвали продажностью. Такое мнение выразил «Комсомольской правде - Крым» политолог Владимир Джаралла.

Напомним, Бабин предложил обменять два города - Красноперекопск и Армянск - на возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Чиновник отмечает, что Киев не будет пускать воду по каналу в одностороннем порядке, по скольку на Украине за это последует уголовная ответственность по статье «государственная измена». Также Бабин отметил, что тема водоснабжения для Крыма будет еще долгое время болевой точкой на которую будет давить Украина. А потом чиновник предложил своеобразный компромисс.

- У нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые больше всего страдают от отсутствия воды, - считает Бабин.

По словам Владимира Джараллы, это «невероятное по своей наглости заявление является свидетельством единственного принципа существования украинского чиновничества - продажности».

При этом политолог считает, что чиновник сказал не глупость.

- Формальным собственником химпредприятий в этих городах остается олигарх Дмитрий Фирташ. Сейчас он под арестом в Австрии, но его могут выдать в ближайшее время в США. Как и положено в банке с пауками, которую называют «украинский бизнес» ослабевшего добивают, чтобы разворовать то, что в свое время украл он. Бывший чиновник ищет новую кормушку и явно пытается пригодиться кому-то из этих больших воров. Так сказать, «шестерка» ищет место в колоде у «туза», - добавил Джаралла.

По его мнению, фантазии о городах вызваны жарой и «относятся к разряду извращений». А ограничение водоснабжения, напомнил политолог, вредит и самой Украине.

- Достаточно вспомнить прошлогодние проблемы с высохшими отходами производства (пересохший кислотонакопитель в Армянске - Ред.). В последнее время вокруг темы водоснабжения много спекуляций со стороны людей, не представляющих из себя ничего. Эту проблему решат другие, настоящие руководители. Именно они и определят, как это будет - по договоренности или при помощи танков. Хотя, когда речь заходит об украинской стороне, то самый эффективный метод отношений с ней называется «цена вопроса».

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