На что стоит обратить внимание при переезде в Крым

Хотите переехать в Крым, поближе к морю? Блогер Сергей так и сделал: перебрался из Белоруссии на полуостров вместе с женой и 10-летней дочкой. Прожил тут два года, сменил три города и в итоге переехал в Краснодар.

Сергей рассказал читателям «Комсомольской правды - Крым» из других регионов, к чему следует готовиться, если хочешь стать крымчанином.

1. Климат подходит не для всех.

К южному климату трудно привыкнуть уроженцам северных регионов. Особенно к перепадам температуры. Зимой термометр может показать + 15, а на следующий день опуститься до -5. Летом - прыжки с + 37 до +15. Особый риск - для тех, у кого проблемы с сердцем и давлением. Количество инфарктов и инсультов возрастает от резкой смены погоды. Еще на полуострове высок процент людей больных раком кожи.

2. Не развита инфраструктура.

Мало современных поликлиник, школ и детсадов. Удручающие дороги и ужасный общественный транспорт - часто без кондиционеров, так что автобус в жару больше похож на парилку - футболка в маршрутке за 10 минут промокает насквозь.

3. Крымский менталитет.

На полуострове живут добрые и отзывчивые люди. Спросишь дорогу, так тебя могут практически за ручку довести до места. Но в тоже время большинство населения ведет довольно умиротворенный образ жизни: никуда не спешит и совсем не торопится выполнять какую-то работу. И это становится серьезным испытанием для людей с материка, если те приезжают на полуостров на руководящие должности. В Питере, а уж тем более в Москве, ритм жизни совершенно другой, а тут все больше напоминает сонное царство.

4. Очень дорогая недвижимость.

Стоимость квадратного метра завышена. Купить участок в пешей доступности от моря - это несбыточная мечта. По покупке жилья, и по аренде - Севастополь и Республика Крым прочно входят в пятерку самых дорогих регионов России. Купить участок в пешей доступности от моря - это несбыточная мечта. Нужно быть внуком Абрамовича, чтобы позволить себе такую роскошь.

5. Сложно найти хорошую работу.

Здесь процветает кумовство - на высокие и денежные посты берут своих да наших. На рынке труда есть лишь вакансии с зарплатами 15-20 тысяч рублей, большая часть которых действительна только на курортный сезон. Требуются горничные, медсестры и различный обслуживающий персонал для санаториев и гостиниц.

6. Цены бьют по кошельку.

На Крымском полуострове все дороже, чем на материковой части России продукты, бытовая химия и техника, мебель, общепит, гостиницы, развлечения и бензин. Если сравнить с соседним Краснодарским краем, то разница цен составит процентов 30, не меньше. С запуском автомобильной части Крымского моста ситуация не изменилась. На полуострове дешевле только фрукты, и то не всегда, если только приключился хороший урожай.

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