2019-08-02T10:54:50+03:00
Политика

Украинским раскольникам в Крыму посоветовали соблюдать закон, а не летать в США и грозить оттуда России санкциями

Глава крымской епархии незаконной ПЦУ никак не может смириться с тем, что суд забрал у него шикарное здание в центре Симферополя
Анастасия ЖУКОВА
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В США прокатился - перед журналистами расхрабрился. Фото: скриншот YouTubeВ США прокатился - перед журналистами расхрабрился. Фото: скриншот YouTube
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Архиепископ крымской епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (в миру - Павел Кущ) после визита в США расхрабрился и начал грозить России санкциями за якобы уничтожение собора ПЦУ в Симферополе.

Напомним, Министерство имущественных и земельных отношений Крыма через суд расторгло договор аренды здания по адресу Севастопольская 17А в Симферополе, где размещался кафедральный собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, а также административный аппарат крымской епархии ПЦУ (ранее - крымская епархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата).

Еще во времена украинского Крыма раскольники получили помещения в самом центре крымской столицы площадью более тысячи квадратов за совершенно смешные деньги (стоимость аренды - 1 гривна в год).

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации Минимущества республики направило церковникам запрос о перезаключении договора аренды. Однако многочисленные письма проигнорировали. Кроме того, за пять лет архиепископ Климент так и не удосужился зарегистрировать свою церковь в соответствии с российским законодательством, заявляя журналистам, что это - его принципиальная позиция. Документы в Минюст он подал только тогда, когда начались судебные заседания по делу о соборе. Но ему вернули бумаги на доработку, а помещения - изымают по решению Фемиды.

– Будут применены санкции, - заявил архиепископ Климент украинским журналистам. - После поездки в США я могу точно сказать, что за нарушение религиозных свобод, как основ демократического общества и как одной из составляющих прав человека, санкции будут.

Пригрозил священнослужитель всем - и руководителям Миниимущества Крыма, и судьям, и приставам, и даже России в целом.

Здание собора - в самом центре крымской столицы Фото: Анастасия ЖУКОВА

Здание собора - в самом центре крымской столицыФото: Анастасия ЖУКОВА

В Крыму на подобные заявления уже даже не обращают внимания.

- Есть совершенно законное решение суда, - подчеркнул в комментарии КП-Крым депутат Госсовета республики Владислав Ганжара. - Пять лет организация использовала помещение в Крыму. Если было бы желание нормально вести свою религиозную деятельность в рамках закона, а не заниматься ерундой, это можно было бы сделать за пять лет. При этом на Украине сегодня церкви УПЦ Московского патриархата ущемляются, испытывают серьезное давление. Идет изъятие имущества, ценностей, захват церквей. В российском же Крыму все религиозные организации могут вести деятельность в рамках закона, никого у нас не ущемляют. Речь же не идет о запрете ПЦУ, речь идет о расторжении договора, отношений имущественного характера! Нужно соблюдать законодательство, если этого не происходит - наступают правовые последствия. Это не политический вопрос.

Владислав Ганжара подчеркнул, что в Крыму все религиозные организации имеют равные права - католики, мусульмане, православные и представители любых других конфессий, деятельность которых разрешена российским законодательством.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПЦУ , видимо, совершенно не может и не хочет существовать в законодательном поле. И поэтому вскоре потеряет еще один свой храм - деревянный самострой в Евпатории. Его возвели в 2013-2014 году безо всяких документов на землю или на здание, прямо во внутреннем дворе многоэтажек. Власти вынесли церковникам предписание: демонтировать. Если священнослужители не сделают этого самостоятельно, снос произведет государство.

СПРАВКА КП

Православная церковь Украины - созданная в конце 2018 года неканоническая поместная православная церковь. В ее состав две неканонические православные церкви - УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ. Константинопольский патриархат во главе с патриархом Варфоломеем признал ПЦУ автокефальной и выдал ей соответствующий документ - томос. РПЦ и Украинская православная церковь Московского патриархата раскольников не признали. Другими поместными церквями ПЦУ тоже пока не признана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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