О боже, берегите себя! Панин в Ялту приехал: Соцсети отреагировали на «голый» снимок актера
Эпатажный российский киноактер Алексей Панин вновь приехал на Крымский полуостров. Как и раньше, он не изменяет своей привычке и предпочитает купаться и загорать голышом. В свое время артист признался, что стал бывать на нудистских пляжах, как только достиг своего совершеннолетия.
Поклонники оценили фото в стиле ню. Фото: alexey.panin.official/Instagram
Одно из таких откровенных фото он и выложил в Инстаграм. Артист сидит на валуне в чем мать родила, а рядышком подружка - тоже в чем мать родила.
- Доброе утро, мир! Живем дальше! - так миролюбиво Алексей Панин подписал фото.
Романтический обед удался. Фото: alexey.panin.official/Instagram
Еще один снимок из серии «Отдыхаем. Просто живем!» выглядит весьма благопристойно: Алексей Панин и симпатичная девушка сидят в ресторане и наслаждаются деликатесами – красной икрой и крабами.
Но надолго скромности у актера не хватило, и он снова снял одежды: прижался торсом к дереву и продемонстрировал татуировки.
Алексей Панин любит демонстрировать голое тело. Фото: alexey.panin.official/Instagram
- Все любви! – подписал фото артист.
Актер иногда выглядит очень благочестиво. Фото: alexey.panin.official/Instagram
И вот снова стал целомудренным, накинул на себя тельняшку и сообщил:
- Люди, пережившие шторм. «Веселая» была ночка.
Пользователи соцсетей на появление актера на полуострове отреагировали весьма неоднозначно.
- О боже, Панин в Ялту приехал! Берегите себя! Прячьте собак! Быстро «делаем ноги» с Южного берега Крыма, - встревожились то ли в шутку, то ли всерьез одни.
- Откуда такая информация? Буквально недавно он кричал, что против Крыма в составе РФ и, что он вообще хочет из России переехать в другую страну, - засомневались скептики.
Другие же всецело поддержали любовь Алексея Панина к стилю ню:
- Нудизм - это нормально и правильно. Только глупые, закомплексованные ханжи не понимают этого! Продвинутый парень, и все правильно делает, ни к чему мокрыми тряпками прикрывать свое тело. Нужно слиться с природой в одно целое!
Напоминаем, что в прошлом году артист запомнился не столько фотографиями в соцсети, как ЧП в аэропорту "Симферополь".
Тогда появилась информация, что Панин перед тем, как сесть в самолет «Симферополь - Москва» изрядно принял на грудь, не слушался стюардов и учинил дебош. Дело дошло до снятия с рейса.
Хотя собственный источник «КП-Крым» сообщил, что актеру просто почудилось, что самолет неисправен, поэтому он решил не рисковать жизнью и попросил снять его с рейса.
Вылет и так задержали на час по техпричинам, а тут еще и артист пожелал сойти - а это еще час! Конечно же, остальным пассажирам весь этот переполох принес крайне мало радости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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