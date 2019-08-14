2019-08-14T17:53:00+03:00
Происшествия

За полтора года преступная группировка по сбыту наркотиков в Крыму «сколотила» состояние в 20 миллионов рублей

«Главаря» банды осудили и назначили ему 20 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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Преступная группа «работала» с января 2016 года и по август 2017 года. Фото: пресс-служба МВД по РКПреступная группа «работала» с января 2016 года и по август 2017 года. Фото: пресс-служба МВД по РК
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Киевский районный суд Симферополя вынес приговоры семи участникам организованной группы. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков на территории Крыма и Севастополя.

Выяснилось, что организатором «наркобизнеса» был 26-летний житель крымской столицы. Ранее он уже был судим за похожие преступления.

К своему новому «делу» он привлек друга детства, который и помог создать интернет-сайт по продаже наркотиков и обеспечил его бесперебойное функционирование. У мужчины специальное высшее образование.

Чуть позже он пригласил еще четырех человек и сформировал структуру своей преступной группы.

- С целью конспирации злоумышленники использовали разные электронные кошельки для получения и перечисления денежных средств, а также анонимные интернет-мессенджеры, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Организатора удалось задержать и осудить, но с помощью мобильного телефона он продолжал руководить преступной группировкой. Все это он делал через свою супругу.

Оказалось, что преступники создали интернет-магазин. Они разместили там информацию о видах, количестве и стоимости реализуемых наркотических средств.

Но и это еще не все! Злоумышленники также принимали желающих «на работу» по сбыту опасных веществ бесконтактным способом. Но кандидатов ждало непростое собеседование. Им нужно было прислать фото паспорта и заплатить «залог» за «товар» в размере порядка 20 тысяч рублей.

Преступная группа «работала» с января 2016 года и по август 2017 года. За этот период они получили доход в размере 20 миллионов рублей.

- Организатор «наркобизнеса» был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 1 миллион рублей. Его супруга, которая оказывала всяческую помощь следствию, - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Остальные пять участников группы получили наказания в виде лишения свободы на сроки от 8 лет 6 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима, - уточнили в МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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