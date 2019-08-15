«Самое главное, что пилоты не дали разбиться»: В Крым прилетели первые пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета
В Крым приземлились первые пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле в Подмосковье через несколько минут после вылета из аэропорта в Жуковском. Причиной ЧП, по предварительным данным, стали птицы, попавшие в двигатели судна. Чудом никто из пассажиров не погиб! 23 человека пострадали и были отвезены в больницы, но вскоре их должны выписать, полученные травмы не сильно серьезны.
Рейс прилетел в аэропорт Симферополя в восьмом часу вечера. Прилетели на нем лишь семь пассажиров рейса с Жуковского. Направились в общий зал они не сразу. Сперва заполнили в отделе прибытия бланк о потере багажа. Ведь все вещи у них остались в том самолете. Неприятно, конечно. Ведь многие летели в Крым на отдых. А, получилось, что остались совсем без гардероба и минимальных бытовых вещей. Зато живые.
- Этот день буду отмечать, как второй день рождения! - улыбается Елена Богатеева. - Я когда садилась после ЧП во второй раз за день в самолет, думала, все будет хорошо, по-другому быть не может, все мы долетим.
Елена Богатеева: "Буду отмечать этот день как второй День рождения"Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Пассажиры говорят, что сразу поняли, что произошло что-то неладное.
«С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.
- Мы поняли, что сейчас произойдет посадка и приготовились к ней, - вспоминает Маргарита Филиппова, которая прилетела в Симферополь по работе. - Сидели рядом с проходом. Как только самолет остановился, стюардесса максимально быстро помогла нам выйти, спускались мы по трапу. Конечно, люди в панике бежали, было очень много напряженных моментов. В момент экстренной посадки у нас было мало времени, нужно было сконцентрироваться, выбраться из самолета. После этого сразу позвонили родным. Главное в таких случаях - поставить цель. В нашем случае это было побыстрее выбраться из самолета, чтобы не создавать панику.
Маргарита Филиппова, пассажирка рейса Жуковский-Симферополь, прилетела в Крым по работе."Как только самолет остановился, стюардесса максимально быстро помогла нам выйти, спускались мы по трапу"Надежда ДАЦЮК
Маргарита благодарна пилотам, ведь благодаря им все остались живы.
- Самое главное, что они не дали этому самолету разбиться и не было жертв! Они спасли 235 человек! А еще большое спасибо экипажу, который доставил нас в Крым. Они очень нежно и мягко довезли нас до места назначения, - улыбается Маргарита.
Маргарита благодарна пилотам, ведь благодаря им все остались живыФото: Галина КОВАЛЕНКО
А тем временем в соседней Украине весь экипаж российских летчиков и бригаду бортпроводников самолета А-321 занесли в раздел «Чистилище» печально и скандально известного сайта «Миротворец» как врагов незалежной.
Еще 65 пассажиров - уже с багажом и ручной кладью - были доставлены в Домодедово и вылетели в Крым на U6-9105 в 20.25 по московскому времени.
Остальные пассажиры отказались лететь. Как рассказали в авиакомпании, деньги им все вернут и еще будут выплачены компенсации, правда, в каком размере, пока не озвучили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Нам никто ничего даже не объясняет": Пассажиры отмененного рейса "Уральских авиалиний" не могут вылететь из Симферополя
Из-за ЧП в Подмосковье они смогут улететь лишь поздно вечером (подробнее)
Пассажиров рейса, задержанного из-за ЧП в Подмосковье, из аэропорта «Симферополь» отправляют в отель
Гостиница находится в поселке Николаевка в 50-ти километрах от столицы Крыма (подробнее)
Самолет Жуковский-Симферополь экстренно сел в поле в Подмосковье: в двигатель попали птицы
По данным авиакомпании, пассажиры не пострадали (подробнее)
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
«Спасибо, родненькие, за сохраненные жизни!..» Спасенные пассажиры аплодируют экипажу А321 прямо на кукурузном поле
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»