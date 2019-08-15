«Самое главное, что пилоты не дали разбиться»: В Крым прилетели первые пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета

В Крым приземлились первые пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле в Подмосковье через несколько минут после вылета из аэропорта в Жуковском. Причиной ЧП, по предварительным данным, стали птицы, попавшие в двигатели судна. Чудом никто из пассажиров не погиб! 23 человека пострадали и были отвезены в больницы, но вскоре их должны выписать, полученные травмы не сильно серьезны.

Рейс прилетел в аэропорт Симферополя в восьмом часу вечера. Прилетели на нем лишь семь пассажиров рейса с Жуковского. Направились в общий зал они не сразу. Сперва заполнили в отделе прибытия бланк о потере багажа. Ведь все вещи у них остались в том самолете. Неприятно, конечно. Ведь многие летели в Крым на отдых. А, получилось, что остались совсем без гардероба и минимальных бытовых вещей. Зато живые.

- Этот день буду отмечать, как второй день рождения! - улыбается Елена Богатеева. - Я когда садилась после ЧП во второй раз за день в самолет, думала, все будет хорошо, по-другому быть не может, все мы долетим.

Елена Богатеева: "Буду отмечать этот день как второй День рождения"Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пассажиры говорят, что сразу поняли, что произошло что-то неладное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726185" frameborder="0"></iframe> «С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.

- Мы поняли, что сейчас произойдет посадка и приготовились к ней, - вспоминает Маргарита Филиппова, которая прилетела в Симферополь по работе. - Сидели рядом с проходом. Как только самолет остановился, стюардесса максимально быстро помогла нам выйти, спускались мы по трапу. Конечно, люди в панике бежали, было очень много напряженных моментов. В момент экстренной посадки у нас было мало времени, нужно было сконцентрироваться, выбраться из самолета. После этого сразу позвонили родным. Главное в таких случаях - поставить цель. В нашем случае это было побыстрее выбраться из самолета, чтобы не создавать панику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726254" frameborder="0"></iframe> Маргарита Филиппова, пассажирка рейса Жуковский-Симферополь, прилетела в Крым по работе."Как только самолет остановился, стюардесса максимально быстро помогла нам выйти, спускались мы по трапу"Надежда ДАЦЮК

Маргарита благодарна пилотам, ведь благодаря им все остались живы.

- Самое главное, что они не дали этому самолету разбиться и не было жертв! Они спасли 235 человек! А еще большое спасибо экипажу, который доставил нас в Крым. Они очень нежно и мягко довезли нас до места назначения, - улыбается Маргарита.

Маргарита благодарна пилотам, ведь благодаря им все остались живыФото: Галина КОВАЛЕНКО

andreyvorobiev Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолет. Слава Богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь. С первых минут на месте работали спасательные службы. Оперативно подключились главы наших муниципалитетов. В Раменскую ЦРБ за помощью обратились 29 человек, но госпитализация понадобилась только одной женщине. Ее жизнь вне опасности. Сейчас на месте работают экстренные службы все в штатном режиме.

А тем временем в соседней Украине весь экипаж российских летчиков и бригаду бортпроводников самолета А-321 занесли в раздел «Чистилище» печально и скандально известного сайта «Миротворец» как врагов незалежной.

Еще 65 пассажиров - уже с багажом и ручной кладью - были доставлены в Домодедово и вылетели в Крым на U6-9105 в 20.25 по московскому времени.

Остальные пассажиры отказались лететь. Как рассказали в авиакомпании, деньги им все вернут и еще будут выплачены компенсации, правда, в каком размере, пока не озвучили.

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