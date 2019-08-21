Вандализм или романтика: Парочка во время свадебного путешествия повесила замок "любви" на Крымский мост

- Выкидываем! О-п-а-а-а! - и два ключа летят с головокружительной высоты в морскую пучину.

Новобрачные повесили на Крымский мост замок-любви .Молодая пара решила сделать свои узы нерушимыми. Они повесили на ограду моста через Керченский пролив замок, а ключи выбросили в море. Видео: @mariska_butskaya/Instagram

В соцсети появилось видео молодой пары, которая отправилась в свадебное путешествие. Проезжая через Крымский мост, они решили совершить обряд закрепления чувств.

Влюбленные поставили аварийный знак, чтобы остановится на Крымском мосту.Новобрачные решили повесить Крымском мосту замок-любви, но остановка там строго запрещена. Влюбленные притормозил, поставили аварийный знак и спокойно совершили свой ритуал. Видео: @mariska_butskaya/Instagram/Керченский мост/VK

Парень и девушка притормозили у края трассы, предусмотрительно выставив знак аварийной остановки. И вот уже на ограде "замок любви" розового цвета, а ключи, как и положено, брошены в море.

Замок выбрали красивого розового цвета. Фото: @mariska_butskaya/Instagram/Керченский мост/VK

ЗАМОК УЖЕ СРЕЗАЛИ

- Поздравляем молодых и желаем провести незабываемое путешествие и отдых в Крыму. Замок с барьерного ограждения служба эксплуатации вынуждена убрать для соблюдения норм безопасности на мосту, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в инфоцентре «Крымский мост». - Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф.

В пункте 12.4 ПДД РФ, четко прописано, что остановка запрещается на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними.

Нарушителям грозит штраф 1500 рублей, вдобавок автомобиль могут забрать на спецстоянку.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Юлия Иванова:

- Заколебали с этими замочками! Навешают и через год разбегаются.

Александр Тарнопольский:

- Проверка чувств - совместная поклейка обоев во всех комнатах квартиры-трешки. Если после этого живы-здоровы, то все хорошо!

Вероника Котькова:

- Откуда у вас столько злости и желчи. Читаю и прям сочувствую. Да, нарушили, все дела, штраф оплатят. Неужели никто не был молодым? Не рвал цветы из клумб, не залезал на деревья, не прыгал в воду с обрывов или тарзанок?

Алексей Дворкин:

- Я бы за «замочек» ввел дополнительное наказание как за хулиганство или вандализм. Думаю, что ребята уже крепко пожалели о своем опрометчивом поступке. По крайней мере профиль свой в инстаграме они закрыли.

Дмитрий Шляпников:

- Вот если нравятся эти замочки, так изготовьте сами кованое декоративное дерево, поставьте перед своим домом и вешайте хоть амбарный замок.

Алексей Ле:

- В общем, ничего страшного ведь не случилось, чего накинулись? Не развалится парапет, а с женитьбой - уж как получится.

Леонид Жуков:

- Да ладно вам, кто не был молод, тот не был глуп. Молодость для того и нужна, чтобы набить шишек, что тут рассуждать на тему морали.

Светлана Поддубная:

- Надо было на арке замок вешать.

Татьяна Снегова-Никольская:

- Вместо замочка лучше три раза проехаться по мосту. Вот и будет счастье.

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