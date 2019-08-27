Подвальная водка: В Алуште ФСБ и МВД накрыли подпольный цех по выпуску алкогольных напитков
- С красной крышкой - это что у вас? - строго спрашивают сотрудники ФСБ и МВД у работников подпольного «заводика» про выпуску контрафактного алкоголя.
- Готовая продукция... Водка... - мнется «сотрудник».
Цех по производству фальсификата правоохранители обнаружили в Алуште. Там выпускали водку, коньяк различных известных марок. Естественно, никакого отношения к настоящим брендам эти бутылки без акцизных марок не имели. Во время обыска оперативники нашли бутылки для розлива, фурнитуру, крышки и ручки, канистры с контрафактным спиртом.
В Алуште накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.Видео: УФСБ по РК и г. Севастополю
- В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта обнаружено и изъято 2,9 тонны спирта и готовой к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции, а также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.
Покупает вот так крымчанин или турист коньяк, думает - «Хеннесси», а оказывается - фальсификат, произведенный в грязном подвале одного из домов Алушты.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - производство и сбыт товаров без маркировки, совершенное группой лиц в особо крупном размере.
В случае, если производителей контрафакта признают виновными, им грозит до 6 лет тюрьмы.
В этом году правоохранители уже накрыли аналогичный подпольный цех в Симферополе. Кроме того, задержали несколько фур с контафактным спиртом - общим весом свыше 15 тонн, который использовали для производства якобы элитного алкоголя. Интересно, что спирт быз замаскирован под... детскую питьевую воду.
В 2018-м удалось поймать ОПГ, которая незаконно ввозила на полуостров этиловый спирт под видом пива. Цех для производства контрафактной водки находился в Симферополе.
А в Керчи пограничники в прошлом году изъяли незаконный табак - 6600 пачек сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU