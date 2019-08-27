2019-08-27T15:55:53+03:00
Происшествия

Подвальная водка: В Алуште ФСБ и МВД накрыли подпольный цех по выпуску алкогольных напитков

Во время обысков оперативники изъяли почти три тонны спирта [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот с оперативного видео ФСБФото: скриншот с оперативного видео ФСБ
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- С красной крышкой - это что у вас? - строго спрашивают сотрудники ФСБ и МВД у работников подпольного «заводика» про выпуску контрафактного алкоголя.

- Готовая продукция... Водка... - мнется «сотрудник».

Цех по производству фальсификата правоохранители обнаружили в Алуште. Там выпускали водку, коньяк различных известных марок. Естественно, никакого отношения к настоящим брендам эти бутылки без акцизных марок не имели. Во время обыска оперативники нашли бутылки для розлива, фурнитуру, крышки и ручки, канистры с контрафактным спиртом.

В Алуште накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.Видео: УФСБ по РК и г. Севастополю

- В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта обнаружено и изъято 2,9 тонны спирта и готовой к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции, а также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Покупает вот так крымчанин или турист коньяк, думает - «Хеннесси», а оказывается - фальсификат, произведенный в грязном подвале одного из домов Алушты.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - производство и сбыт товаров без маркировки, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

В случае, если производителей контрафакта признают виновными, им грозит до 6 лет тюрьмы.

В этом году правоохранители уже накрыли аналогичный подпольный цех в Симферополе. Кроме того, задержали несколько фур с контафактным спиртом - общим весом свыше 15 тонн, который использовали для производства якобы элитного алкоголя. Интересно, что спирт быз замаскирован под... детскую питьевую воду.

В 2018-м удалось поймать ОПГ, которая незаконно ввозила на полуостров этиловый спирт под видом пива. Цех для производства контрафактной водки находился в Симферополе.

А в Керчи пограничники в прошлом году изъяли незаконный табак - 6600 пачек сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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