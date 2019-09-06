Мужа посадили за жестокое убийство жены, а ее видели живой!

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ?

Утопающий в зелени двор в спальном районе Евпатории. Скамеечка, растянутые бельевые веревки, несколько припаркованных машин. Обычные пятиэтажки с квартирами-хрущевками.

- А правда, что у вас сосед жену убил? - спрашиваю бабушек, восседающих на лавочке.

- Да, была такая история, - кивают. - Убил, на кусочки разрезал и на свалку вывез.

- Знаете его? Что за человек?

Бабули пожимают плечами. Поднимаюсь на пятый этаж, где была квартира Левченко - место предполагаемого преступления.

Подъезд, в котором разыгралась трагедия, ничем не примечателенФото: Анастасия ЖУКОВА

- Квартира долго пустовала, - рассказывает пожилая соседка Неля Семеновна. - А потом появился этот Володя. Квартиру купила ему мама из Пятигорска. Как-то уехал, недели две не было его слышно, а потом вернулся, привез женщину. Это было в 2016 году. Позвонил мне в дверь, говорит, можете поздравить: мы сегодня расписались! Ее звать Наташа. Я говорю: «Володя, поздравляю, всего вам хорошего! Совет да любовь».

Вот только пожелание соседки не сбылось, не получилось у четы Левченко счастливой семейной жизни.

- У моего сына комната прямо через стенку от их квартиры. С двух часов ночи постоянно - крики, ссоры. Сумасшедший дом! Сын по утрам все время жаловался, - продолжает Неля Семеновна. - Про эту Наташу я вообще ничего не знаю, но кричала обычно она. И матом ругалась, говорила: «Я уеду! Все брошу!». А потом вдруг - тихо, спокойно. Так одна ночь, вторая, третья. Мы решили, что она все-таки уехала.

ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ, А ОНА РЕВНОВАЛА

Однако через некоторое время в дом нагрянули люди в погонах - с обвинениями в убийстве. По версии следствия, 33-летний Владимир Левченко в июле 2017-го, будучи сильно пьян, в пылу очередной ссоры задушил Наталью. Когда понял, что жена мертва, испугался, отнес тело в ванную и в течение двух дней постепенно кухонным ножом разрезал тело на куски и выносил в мусорных пакетах на свалку.

- Вы видели, как Владимир выносил мусорные пакеты? Кровь на лестничной площадке?

- Нет, ничего не видела. Вроде хороший парень был, мы обо всем узнали, уже когда полиция сюда пришла, - пожимает плечами Неля Семеновна.

Владимир и Наталья прожили вместе около года. Фото: Личный архив

- А я верю, что он мог ее убить! - решительно заявляет соседка Татьяна из квартиры снизу. - Они были шумные, вечно пьяные, особенно Владимир. Бывало, музыку включит - и дрыхнет. Одна и та же пластинка играет, можно сойти с ума! Потом женился, но спокойно не стало: каждую ночь драки, грохот, она кричала, что он ее бьет. Мы как-то даже вызвали полицию, но в итоге никакого дела не завели. Сказали: семейная ссора, мы не имеем права вмешиваться. Вот если что-то случится - тогда вызывайте. Ну, случилось.

Работал Левченко грузчиком в продуктовом магазине прямо в соседнем доме, метрах в 300 от собственного подъезда. Заглядываю и туда.

- Убить?! Да вы что? - всплеснула руками продавщица. - Тут никто не верит. Пьяным на работе никогда не появлялся. Никаких жалоб не было на него, ни с кем не конфликтовал, но и ни с кем не дружил особо.

- А жену его здесь видели?

- Да, заходила иногда. Вовка нормальный парень, добродушный, а вот она неадекватная какая-то. Ревновала его ко всем без разбору, вела себя вызывающе.

«УБИЕННАЯ» ПРОБЕГАЛА МИМО БАНКА, СИДЕЛА В КАФЕ

Свекровь Ирина Левченко уверена, что дело сфабриковано. По словам женщины, невестка часто позволяла себе не ночевать дома.

- У нее образ жизни такой последние 20 лет. Звонила мне, выпивши, высказывала претензии, что денег нет. Я сказала ей, чтобы собрала вещи и уходила. Она ровно через неделю и ушла, но без вещей. Сын обзвонил больницы, позвонил в полицию. Просил меня не ругаться с ней, когда придет. Володя искал ее сам - расклеивал объявления, давал фото таксистам, - рассказывает свекровь.

Она решила, что Наталья просто сбежала. А когда несколько месяцев спустя в дом нагрянули следователи и оперативники с обыском, а ее сын написал признание в убийстве, мать решила разыскать невестку во что бы то ни стало.

Наталья «засветилась» на видео, когда гуляла по набережной Евпатории. Экспертиза показала: сходство - 71%. Скриншот видео

- Я лично занялась поисками Натальи. Расклеивала объявления, показывала фото. Оказалось, что сотрудники полиции на вокзале Евпатории не знали, что она в розыске. Ездила по Крыму, мне часто говорили, что видели её. Адвокат проводила опрос лиц, а далее на свидетелей оказывалось давление… следователь советовал в это дело не вмешиваться… - вспоминает Ирина Левченко.

15 декабря 2017 года поиски увенчались успехом: как стало известно свекрови, Наталья «засветилась» перед камерами наблюдения, установленными рядом с отделением одного из крымских банков в Евпатории.

- В этот же день я обратилась в службу безопасности банка с просьбой показать мне видеозапись. Мне пошли навстречу и промотали видео, я увидела, как она пробегала. По совету адвоката написала заявление в полицию и указала данный факт. А в суде видео оказалось в измененном виде, вырезаны куски, - жалуется Ирина.

А в июне 2018 года женщина, похожая на Наталью, показывала дорогу водителю мопеда на набережной Евпатории. У него на шлеме была установлена видеокамера GoPro, которая и сняла героиню. Эти кадры попали к безутешной матери осужденного с помощью правозащитников, к которым она обратилась за помощью. Провели портретоведческую экспертизу, по ее результатам на видео - с вероятностью 71% якобы погибшая Наталья Левченко (Чернова).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/730460" frameborder="0"></iframe> "Убитая" Наталья Левченко показывает дорогу мотоциклисту на набережной имени Горького в Евпатории.Согласно портретоведческой экспертизе, сходство женщины на видео с Натальей - 71%. Видео предоставлено КП-Крым правозащитниками! другой источник

- Убиенную я видела в апреле 2018 года, в Евпатории, в кафе «Мираж» на улице Некрасова. Была пьяна, с какими-то людьми, которых я не знаю, - рассказала местная жительница Елена.

Суд первой инстанции все это проигнорировал и признал Левченко виновным в убийстве.

НЕТ ТЕЛА - ЕСТЬ ДЕЛО

- Приговор выносили с грубыми нарушениями уголовного законодательства, - уверены адвокаты. - Он основан только на признательных показаниях Левченко, от которых он потом отказался. На ноже, который в деле значится орудием убийства, нет никаких следов крови. Тело не найдено, есть видео, на котором убитая - жива-здорова. Множество процессуальных нарушений, однако человека отправляют в тюрьму на 8 лет!

Защитники подали апелляцию, ее рассматривал Верховный Суд Республики Крым

- Признание написал под давлением, - твердит Владимир Левченко в суде. - В полиции мне не давали спать, не кормили. Отобрали мобильный телефон, вывезли на озеро Мойнаки, угрожали.

Владимира Левченко взяли под стражу в ноябре 2017 года. Фото: Личный архив

- Факт смерти устанавливает врач при осмотре тела, а тела нет. Значит, все выводы по поводу смерти Натальи Левченко - всего лишь теоретические рассуждения, - заявил на суде приглашенный защитой судмедэксперт из Ставрополя Алексей Безбородов. - К примеру, вещественное доказательство - нож, которым, по версии обвинения, был расчленен труп Черновой. Не установлено даже наличие крови на ноже, в том числе - под рукояткой! Так не бывает. И этим ножом невозможно, как говорится в материалах дела, рассечь позвоночник. Кроме того, я исключаю, чтобы соседи не почувствовали трупного запаха, если через стенку от них в ванной разлагается тело. А это было в середине лета, в Крыму стоит жара!

Верховный суд Республики Крым вернул дело в прокуратуру на дорасследование.

Квартиру в Евпатории, принадлежавшую Владимиру, выкупила молодая девушка - тоже из Пятигорска. И пока адвокаты добиваются полного оправдания Левченко, «Комсомолка» решила присоединиться к поискам Натальи.

Прогулка по набережной Евпатории с портретом якобы убитой пока не увенчалась успехом, мы разместили объявление о розыске в соцсетях и будем следить за этой историей.

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