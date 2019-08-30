Сколько стоят цветы в Симферополе: "Комсомолка" узнала цены на букеты ко Дню знаний

Школьные звонки скоро весело и задорно прозвучат во всех уголках Крымского полуострова. Ручки, тетрадки, ранцы и форма заблаговременно куплены и ждут своего часа.

Осталось только приобрести букеты для учителей. Но розы и астры, в отличие от ластиков и карандашей, заранее купить нельзя: цветы - товар нежный и длительному хранению не подлежит.

Вот продавцы и пользуются этим обстоятельством, чтобы задрать цены на розы, гладиолусы и хризантемы.

- Можно у вас цветы без «первосентябрьской» накрутки купить? - корреспондент «КП»-Крым» позвонил в один из цветочных магазинов Симферополя.

- Нет, уже поздно. Весь ассортимент уже подорожал – поставщик же заранее цену поднял, - вежливо объяснил мужчина. – В среднем цена выросла на 5-10 рублей за цветок. На сегодняшний день 60-сантиметровая роза, а ее к нам привозят из Удмуртии, стоит 55-60 рублей. Такой же ценник и у хризантемы. Из местных есть эустома, но и она не из дешевых – 70 рублей.

Но это идет речь просто об отдельных цветках, а чтобы флорист собрал их в композицию, нужно еще за каждую розу или хризантему приплатить рублей по 10. Хотя, при большом желании сэкономить, можно самим купить рулончик специальной упаковочной бумаги и самостоятельно накрутить букет, благо в интернете полно разных самоучителей.

Но, как выяснилось в беседе, для учеников разных классов и требования к букетам разнятся.

Для старшеклассников можно брать "высокие" розы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Важно, чтобы букет соответствовал росту ребенка, а иначе школьник может просто споткнуться, упасть и разбить себе нос. - отметил собеседник и посоветовал:

- Для первоклассников нужно брать невысокую розу - сантиметров 50, больше не стоит. Для старших классов подойдет и 70 сантиметров.

В подземных переходах Симферополя можно отовариться на разный вкус и кошелек.

За такой скромный цветок нужно отдать 50 рублей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Розочка по 50 рублей, - сообщает девушка-продавец. - Для композиции, чтобы она выглядела статусно, лучше штук 25 не меньше.

Больше тысячи рублей отдать за букет - это не все по карману.

Можно обойтись и гораздо меньшей суммой. Например, купить традиционную осеннюю астру: пять штук обойдутся 250 рублей.

Мини-композицию можно приобрести за 250 - 300 рублей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

За эти же деньги можно купить симпатичные мини-композиции в корзинке или коробочке.

Композиции стоят от 600 до 1000 рублей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Водички не забывайте доливать, и простоит не меньше недели, - подчеркнула флорист. - Если хотите сделать подарок от класса, то можно эту цветочную коробку взять за 1000 рублей.

Руки сами же тянутся к вазонам в форме зайчиков и велосипедов: красота!

Букет можно украсить стикером за 100 рублей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вот и стикер-надпись можно купить, какой душа пожелает.

ЧТО И ПОЧЕМ

Розы от 50 до 150 рублей

Хризантемы от 50 до 100 рублей

Астры от 50 до 70 рублей

Эустомы от 50 до 80 рублей

КСТАТИ

У свежих роз чашелистики направлены вверх, если же вниз, то букет быстро завянет. И ни в коем случае не нужно брать с сухими чашелистиками, прижатыми к стеблю.

Бутон должен быть упругим. Лучше брать розы, раскрытые наполовину или на две трети.

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