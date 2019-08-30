Кто из крымчан до сих пор находится на Украине под арестом: Пять самых резонансных дел

Сегодня многие СМИ объявили о состоявшемся обмене заключенными между Россией и Украиной. Эксперты спорят о возможной "оттепели" в отношениях стран и огромное количество как российских, так и украинских изданий задаются вопросом - когда же освободят режиссера Сенцова?

Но ведь есть и другие люди, о которых стоит вспомнить и вызволить. Это крымчане, которые по разным поводам и в разное время были задержаны на Украине. Ранее омбудсмен Крыма Людмила Лубина сообщала, что украинскими властями по политическим мотивам было задержано 36 крымчан, в основном военнослужащих, ополченцев, общественных деятелей. Вспомним наиболее резонансные случаи.

Степан Резуник

Последним на территории незалежной задержали с 35-летнего отца двоих детей Степана Резуника. Его арестовали на украинской границе в июне, когда он поехал за новым биометрическим паспортом, якобы за участие в самообороне Крыма в 2014 году. Однако супруга Резуника утверждает, что в рядах ополченцев он не состоял, а форма на фото, которое используют как основное доказательство его вины - всего лишь часть снаряжения для игры в страйкбол.

История Резуника получила большую огласку после того, как его дочь записала видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить ее папу. Трогательное видео быстро набрало большое количество просмотров, многие сочувствовали семье Степана. Но с тех пор никаких положительных изменений в данной истории не произошло.

Отца двоих детей Степана Резуника задержали на Украине за участие в самообороне Крыма. Фото: личный архив

Александр Баранов и Максим Одинцов

Один из наиболее резонансных случаев - сотрудниками СБУ в 2016 году были похищены двое военнослужащих. Их выманили на территорию Украины под предлогом передачи некоторых документов о получении образования, но вместо этого арестовали и обвинили в госизмене. Позднее обоих осудили: Александра на 13, а Максима - на 14 лет тюремного заключения. По данным источника "КП"-Крым", их включили в списки на обмен, однако пока они не будут обнародованы - говорить о чем-то конкретном тяжело.

Допрос Александра Баранова. Фото: кадр оперативного видео

Петр Михальчевский

Бывший министр здравоохранения Крыма Петр МихальчевскийФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Экс-министр здравоохранения Республики Крым был задержан в Киеве в 2018 году. Его обвинили в сепаратизме и госизмене. При этом никого не смутило, что Крым он покинул еще в августе 2015 года. Суд еще идет, недавно Михальчевскому продлили арест.

Александр Саттаров

Бывший боец "Беркута" родом не из Крыма, однако судят его на Украине именно за участие в Крымской весне. По мнению украинской стороны, Саттаров принимал участие в штурме аэропорта "Бельбек" и в других операциях самообороны Крыма. Украинские СМИ некоторое время назад писали, что Саттарова хотят обменять на одного из задержанных моряков незалежной, но официального подтверждения эта информация также пока не получила.

Не стоит забывать и о случае с задержанием беременной крымской активистки Елены Одновол в 2018 году. Ей "повезло"- после долгих мытарств девушку осудили на 3 года условного заключения и отпустили, но не исключено, что без широкого общественного резонанса приговор был бы гораздо строже. Похожая ситуация сложилась и с экс-депутатом Евпаторийского горсовета Сергеем Осьмининым, которого приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. На такой "мягкий" приговор Осьминин смог рассчитывать только после признания всех своих "преступлений".

К сожалению, это далеко не полный список задержанных украинскими властями крымчан. По разным причинам мы не знаем имена и фамилии некоторых из них, одно наверняка их знают в профильных ведомствах.

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Обмен проходил в пункте пропуска "Армянск" (Подробнее)