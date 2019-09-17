«Давайте заниматься делом»: Глава Крыма призвал прекратить разговоры о переименовании региона

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение темы по переименованию республики в "Крым - Таврида".

Напомним, с такой инициативой выступила греческая община Крыма. Вопрос вызвал чрезвычайно бурное обсуждение, в том числе - в высших кругах местной власти. Идею даже поддержал вице-премьер Георгий Мурадов. А вот спикер парламента Владимир Константинов высказался резко против.

- Подобные инициативы не нужны и не актуальны, - написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. - В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах.

Глава республики подчеркнул, что при этом жители полуострова должны чтить историю и помнить названия, которые носил регион в предшествующие времена.

Сергей Аксенов напомнил, что первоочередная задача властей - не обсуждать наименования, а работать для того, чтобы сделать республику процветающим самодостаточным регионом.

- Давайте заниматься делом, - заключил Аксенов.

КСТАТИ

Историк Александр Герцен напомнил всем участвующим в обсуждении, что, собственно, наименования "Таврида" у Крыма по сути никогда и не было: с древности полуостров назывался Таврикой, а Таврида - романтичный поэтический образ, придуманный российской интеллигенцией на волне интереса к античной истории Крыма после вхождения региона в состав Российской Империи в XVIII веке.

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