2019-09-18T08:35:51+03:00
Политика

В Крыму пограничники освобождали судно нефтяной компании от «террористов»

Учения проходили в Черноморском [фото, видео]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Учения проходили недалеко от спецпорта Черноморск. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РКУчения проходили недалеко от спецпорта Черноморск. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
Изменить размер текста:

В Черном море пограничники провели тактико-специальное учение «Лагуна-2019». По легенде пограничники узнали, что на подходах к спецпорту Черноморск неизвестные захватили судно «Калос Лимен».

Выяснилось, что оно принадлежит российской нефтяной компании.

На "захваченном" судне вспыхнул пожар. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

На "захваченном" судне вспыхнул пожар. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Для того, чтобы сразу среагировать на сложившуюся обстановку, было принято решение развернуть оперативный штаб, собрать его силы и средства.

И тут «террористы» захотели взорвать судно, в результате чего произошло возгорание на верхней палубе «Калос Лимен». Переговоры не дали положительных результатов, и руководитель штаба принял решение о введении режима контртеррористической операции.

- В период проведения активной фазы учения сотрудники оперативно-боевого подразделения нейтрализовали условных террористов, освободив заложников. Личности преступников и их пособников установлены, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Учения назывались «Лагуна-2019». Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Учения назывались «Лагуна-2019». Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

В результате несколько силовиков получили различные ранения. Кроме этого, во время обследования судна обнаружили не сработавшее самодельное взрывное устройство.

Его удалось обезвредить.

"Захваченное" судно принадлежало российской нефтяной компании. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

"Захваченное" судно принадлежало российской нефтяной компании. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Далее началось тушение пожара и начался сбор попавших в морскую акваторию горюче-смазочных материалов.

После окончания учений руководство высоко оценило слаженность и взаимодействие привлеченных сил и средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В восточном Крыму высадились около 2,5 тысячи десантников: начались учения

Площадки приземления, на которые десантировались военные, являются одними из самых сложных [видео] (подробнее).

В Крыму проходят масштабные учения с применением авиации и С-400

Крымские зенитчики заступили на боевое дежурств (подробнее).

Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах

На тренировку вышли воздушные силы Южного военного округа [видео] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ну и фантазия»: Крымчане фотографируются со скульптурами из соломы
Жители Крыма могут оформить биометрический загранпаспорт в МФЦ
В Симферополе и пригороде на три дня отключат воду
С начала года в Крыму нашли больше 900 нелегальных перевозчиков
Крымчане смогут снимать наличку с банковских карт на кассах магазинов
В среду в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии
Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 18 сентября
На Крым надвигается похолодание
Чешские предприниматели захотели строить в Крыму гостиницы
Эпатажная звезда балета Полунин лично проведет экзамен для новой Академии хореографии Севастополя
Крымские заводы по производству асфальта ждет обновление
Вместо петуний в Симферополе высадят хризантемы
Это уже 22-й выброс дельфина: В Судаке на пляже нашли белобочку
Севастопольские спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину
"Вообще стыд потеряла": Крымчан возмутила фотосессия девушки в кружевном белье в автосалоне
Из-за «Кросса нации» в Симферополе перекроют улицу Воровского
В Симферопольском районе с обрыва рухнула машина с младенцем
Запрет на костры: В Крыму до 20 сентября объявили пожарную опасность
Ко Дню учителя ялтинские педагоги получат поощрение
В Симферополе сожгли 10 килограммов элитных сыров