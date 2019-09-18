В Крыму пограничники освобождали судно нефтяной компании от «террористов»

В Черном море пограничники провели тактико-специальное учение «Лагуна-2019». По легенде пограничники узнали, что на подходах к спецпорту Черноморск неизвестные захватили судно «Калос Лимен».

Выяснилось, что оно принадлежит российской нефтяной компании.

На "захваченном" судне вспыхнул пожар. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Для того, чтобы сразу среагировать на сложившуюся обстановку, было принято решение развернуть оперативный штаб, собрать его силы и средства.

И тут «террористы» захотели взорвать судно, в результате чего произошло возгорание на верхней палубе «Калос Лимен». Переговоры не дали положительных результатов, и руководитель штаба принял решение о введении режима контртеррористической операции.

- В период проведения активной фазы учения сотрудники оперативно-боевого подразделения нейтрализовали условных террористов, освободив заложников. Личности преступников и их пособников установлены, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Учения назывались «Лагуна-2019». Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

В результате несколько силовиков получили различные ранения. Кроме этого, во время обследования судна обнаружили не сработавшее самодельное взрывное устройство.

Его удалось обезвредить.

"Захваченное" судно принадлежало российской нефтяной компании. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Далее началось тушение пожара и начался сбор попавших в морскую акваторию горюче-смазочных материалов.

После окончания учений руководство высоко оценило слаженность и взаимодействие привлеченных сил и средств.

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