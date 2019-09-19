В районе Крымского моста село на мель судно с людьми

Недалеко от Крымского моста, в районе порта «Тамань», села на мель баржа. Она была пришвартована, но из-за сильного ветра судно сорвалось с якоря.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Росморречьфлота, на барже под названием «Акинси» находилось девять человек. Никто из них не пострадал.

- Это судно не грузовое, а специализированное. Оно не повреждено и не повредило близлежащие сооружения. Утечек также никаких нет, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в марте в Керченском проливе село на мель судно с металлом. Как выяснилось позже, оно шло из Мариуполя в Италию.

К счастью, это не создало никакой экологической угрозы ни для акватории, ни для жителей.

А чуть позже, в июне, такая же история приключилась с теплоходом, который перевозил уголь. Он сел на мель прямо в порту "Кавказ".

Тогда это не привело к негативным последствиям, никто не пострадал.

Но такие ЧП происходят не только в районе Керченского пролива - в июле яхта "Романтинка" села на мель в Судаке.

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