В Керченском проливе село на мель судно с металлом

В Керченском проливе село на мель судно "Maryland" груженое металлом. Оно шло из Мариуполя в Италию, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Уточняется, что балкер сел на зеленую бровку Керчь-Еникальского канала во вторник, 12 марта.

- Нет никаких ограничений для движения других судов. Также нет никакой экологической угрозы ни для людей, ни для окружающей среды, - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что судовладелец прислал четыре буксира на место происшествия.

Но им не удалось стащить судно с мели, поэтому, возможно, эти попытки продолжатся и сегодня, 16 марта.

- Сейчас будет приниматься решение: продолжить попытки вместе с грузом его стащить с мели, либо попробовать его разгрузить, - добавили в пресс-службе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специалистам удалось потушить два иностранных газотанкера, которые горели в Черном море почти два месяца.

Танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа - граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти.

После моряков отвезли в городскую больницу Керчи, а затем пострадавших отправили домой - после того, как консульство Турции и посольство Индии подготовили необходимые документы для своих граждан.

О своем спасении моряки вспоминали с ужасом, говорили, что как только увидели огонь, сразу же прыгнули в воду. Боялись, что танкеры могут взорваться.

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