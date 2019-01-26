Часть моряков, пострадавших при пожаре на танкерах в Черном море, отправилась домой

Часть моряков, пострадавшие после пожара на иностранных танкерах "Маэстро" и "Канди", отправилась в Турцию.

- Консульство Турции подготовило документы для отправки своих граждан на родину. Из Краснодара их сегодня отправили на родину. Посольство Индии тоже обратилось за своими гражданами, скоро и они вернутся домой. Среди выживших четверо граждан Индии, - сообщил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

По его словам, тела десяти погибших после ЧП моряков отправят на родину в понедельник, 28 января. Сейчас готовятся документы для их транспортировки.

Напомним, танкеры "Канди" и "Маэстро" загорелись вечером 21 января в Черном море. Всего на борту танкеров было 32 человека, 12 иностранных моряков удалось спасти, еще десять погибло – их тела опознаны. Среди погибших – четыре гражданина Турции, шесть – Индии. Консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки на родину погибших и пострадавших. Быстро провести спасательную операцию мешала плохая погода - сильный ветер, шторм и туман. Не сразу к месту происшествия успел приплыть спасательный буксир. Еще 10 моряков числятся пропавшими без вести, их продолжают искать.

Ранее высказывались опасения, что оба танкера взорвутся, но этого, к счастью, не произошло. Химики полагают, что взрыва не случилось, поскольку сейчас зима, и температура воздуха не позволила газу расшириться.

Также, по словам специалистов, Крыму и Черному морю от горения танкеров не будет большого экологического ущерба. Разлива нефтепродуктов в Черном море не наблюдается.

Пожар на судах в Чёрном море.ЧП произошло 21 января 2019 года на судах Канди и Маэстро, которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив

Вечером 22 января буксир морской спасательной службы "Меркурий" доставил спасенных и погибших моряков в торговый порт Керчи. Позже пострадавшие были доставлены в керченскую больницу №1, а 25 января выписаны из медучреждения.

Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны.

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