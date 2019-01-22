Выжившие во время пожара в Черном море около двух часов опознавали погибших

Буксир с романтично-возвышенным названием "Меркурий" пришвартовался в порту Керчи около семи часов вечера 22 января. Его здесь ждали еще в час ночи, но из-за тумана, сильного ветра и волн пришлось задержаться.

"Меркурий" доставил на полуостров 12 спасенных моряков (пятеро граждан Турции, остальные - граждане Индии), которым удалось выжить во время пожара в Черном море. Пожар на двух танкерах-газовозах Maestro и Candy, напомним, начался в 30 километрах юго-восточнее мыса Такиль вечером 21 января.

Суда загорелись предположительно во время перевалки груза - сжиженного газа. На борту обоих танкеров было в общей сложности 32 человека. Моряки, убегая от огня, прыгали в воду, не раздумывая, кто в чем был: кто-то успел сбросить обувь и нырнул в носках, а кто-то выскочил за борт прямо в ботинках. Некоторых спасатели снимали с горящих танкеров, других отбросило в море взрывом.

На берегу людей ждали 6 машин скорой помощи. Правда, с отправкой спасенных в больницу пришлось повременить.

Скорые ожидали выживших в портуФото: Галина КОВАЛЕНКО

Кроме живых, "Меркурий" доставил в Керчь и погибших. Спасателям пока удалось найти в море 10 человек. Выжившим пришлось опознавать своих товарищей вместе с пограничниками и другими сотрудниками силовых структур. Опознание, как передает корреспондент КП-Крым с места событий, продлилось около двух часов.

- Нелегкая миссия - опознать своих погибших коллег, - вздыхают в разговоре с корреспондентом "Комсомолки" пограничники. - Причем многие тела сильно пострадали от взрыва и от пожара.

После этой тяжелой, но, к сожалению, необходимой процедуры, моряков передали в руки медиков.

Автомобили скорой доставили пострадавших в первую городскую больницу Керчи примерно в половине девятого вечера.

Иностранцев привезли в больницу примерно в половине девятого вечераФото: Александра КОРШУНОВА

- Никого "тяжелых" нет, у нас в машине был даже один человек, который немного разговаривал на русском языке. Они ходят самостоятельно, диагнозы разные у всех. У капитана - давление, у одного из моряков – ангина, - рассказывает водитель одной из шести «скорых». - Конечно, в шоке все. Такое пережить...

Спасти удалось 12 человекФото: Александра КОРШУНОВА

- Пострадавшие оспитализированы в отделение травматологии в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, получают квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме. Их уже проконсультировали комбустиолог, анестезиолог, хирург и психолог. Угрозы для жизни нет, - заверили в министерстве здравоохранения Крыма.

В палаты к пострадавшим никого не пускают. Двери охраняют силовики.

- Почитайте, что такое «шок». Представьте их состояние и не трогайте людей, - журналисты, которые попытались пройти в палаты, получили грозную отповедь от людей в погонах.

Спасенных доставили в первую городскую больницу КерчиФото: Александра КОРШУНОВА

Тела десятерых погибших доставили в керченский морг. Еще десять человек считаются пропавшими без вести, но спасатели говорят, что шансов найти их живыми в такой холодной воде по прошествии более чем суток нет.

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