2019-01-22T23:10:09+03:00
Происшествия

Выжившие во время пожара в Черном море около двух часов опознавали погибших

Спасенные моряки находятся в горбольнице Керчи, к ним никого не пускают [фото]
Анастасия ЖУКОВАГалина КОВАЛЕНКОАлександра КОРШУНОВА
Поделиться:
Буксир доставил в Крым и выживших, и тела погибшихБуксир доставил в Крым и выживших, и тела погибшихФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Буксир с романтично-возвышенным названием "Меркурий" пришвартовался в порту Керчи около семи часов вечера 22 января. Его здесь ждали еще в час ночи, но из-за тумана, сильного ветра и волн пришлось задержаться.

"Меркурий" доставил на полуостров 12 спасенных моряков (пятеро граждан Турции, остальные - граждане Индии), которым удалось выжить во время пожара в Черном море. Пожар на двух танкерах-газовозах Maestro и Candy, напомним, начался в 30 километрах юго-восточнее мыса Такиль вечером 21 января.

Суда загорелись предположительно во время перевалки груза - сжиженного газа. На борту обоих танкеров было в общей сложности 32 человека. Моряки, убегая от огня, прыгали в воду, не раздумывая, кто в чем был: кто-то успел сбросить обувь и нырнул в носках, а кто-то выскочил за борт прямо в ботинках. Некоторых спасатели снимали с горящих танкеров, других отбросило в море взрывом.

На берегу людей ждали 6 машин скорой помощи. Правда, с отправкой спасенных в больницу пришлось повременить.

Скорые ожидали выживших в порту Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Скорые ожидали выживших в портуФото: Галина КОВАЛЕНКО

Кроме живых, "Меркурий" доставил в Керчь и погибших. Спасателям пока удалось найти в море 10 человек. Выжившим пришлось опознавать своих товарищей вместе с пограничниками и другими сотрудниками силовых структур. Опознание, как передает корреспондент КП-Крым с места событий, продлилось около двух часов.

- Нелегкая миссия - опознать своих погибших коллег, - вздыхают в разговоре с корреспондентом "Комсомолки" пограничники. - Причем многие тела сильно пострадали от взрыва и от пожара.

После этой тяжелой, но, к сожалению, необходимой процедуры, моряков передали в руки медиков.

Автомобили скорой доставили пострадавших в первую городскую больницу Керчи примерно в половине девятого вечера.

Иностранцев привезли в больницу примерно в половине девятого вечера Фото: Александра КОРШУНОВА

Иностранцев привезли в больницу примерно в половине девятого вечераФото: Александра КОРШУНОВА

- Никого "тяжелых" нет, у нас в машине был даже один человек, который немного разговаривал на русском языке. Они ходят самостоятельно, диагнозы разные у всех. У капитана - давление, у одного из моряков – ангина, - рассказывает водитель одной из шести «скорых». - Конечно, в шоке все. Такое пережить...

Спасти удалось 12 человек Фото: Александра КОРШУНОВА

Спасти удалось 12 человекФото: Александра КОРШУНОВА

- Пострадавшие оспитализированы в отделение травматологии в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, получают квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме. Их уже проконсультировали комбустиолог, анестезиолог, хирург и психолог. Угрозы для жизни нет, - заверили в министерстве здравоохранения Крыма.

В палаты к пострадавшим никого не пускают. Двери охраняют силовики.

- Почитайте, что такое «шок». Представьте их состояние и не трогайте людей, - журналисты, которые попытались пройти в палаты, получили грозную отповедь от людей в погонах.

Спасенных доставили в первую городскую больницу Керчи Фото: Александра КОРШУНОВА

Спасенных доставили в первую городскую больницу КерчиФото: Александра КОРШУНОВА

Тела десятерых погибших доставили в керченский морг. Еще десять человек считаются пропавшими без вести, но спасатели говорят, что шансов найти их живыми в такой холодной воде по прошествии более чем суток нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС записали на видео тушение горящих газовозов в Керченском проливе

Ни спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось [фото, видео] (подробнее)

"Есть жертвы среди моряков": В Черном море горят два судна

Пожар на газовозе случился в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива (подробнее)

В Черном море сутки горят два танкера: чем это может грозить Крыму

12 человек удалось поднять на борт (подробнее)

"Живыми уже не поднимем": Шансов спасти пропавших без вести иностранных моряков уже нет

Танкеры в Черном море по-прежнему горят [видео, онлайн-трансляция] (подробнее)

В порт Керчи доставили 12 пострадавших с горящих танкеров

Бригады скорой помощи готовы отвезти моряков в больниц (подробнее)

Эксперт о трагедии в Черном море: «Если бы суда переваливали газ, то взрыв мог быть такой силы, что от кораблей остались одни обломки»

Трагедия унесла жизни 14 моряков (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Пожар на газовозах в Керченском проливе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Сажать самолет решили там, где были более подготовленные спецподразделения": пассажира, пытавшегося угнать "Боинг", задержали
Эксперт рассказал КП, можно ли сегодня захватить самолет, взлетевший в сердце России, и заставить его экипаж приземлиться за рубежом [видео,обновляется]
Новости 24
Минздрав Крыма: Жизни спасенных моряков ничего не угрожает, "тяжелых" пациентов нет
Следком опубликовал видео пожара двух танкеров в Черном море
В течение суток МИД РФ в Крыму планирует подготовить документы для моряков из горевших судов
Рекорд 2018 года: В Крыму отдохнули на 28% больше туристов, чем в 2017 году
Часть Симферополя 23 января останется без света
В Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои
Первые 20 тысяч тонн крымского зерна отправили в Сирию
Буксир с пострадавшими после пожара на танкерах в Черном море ожидают к 17.00 в порту Керчь
Иностранные суда "Маэстро" и "Канди" до сих пор горят в Черном море
Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на борт МЧС
Эксперт назвал вероятную причину пожара на газовозах в Черном море
Медики ждут команды: Спасенных в Черном море иностранных моряков все еще не доставили в Керчь
Украинца приговорили к 8 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с Крымом
Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4
Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь