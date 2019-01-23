"Везде был огонь, слишком много огня": Спасенные моряки с горящих танкеров рассказали, как прыгали за борт

- Почему начался пожар, я не знаю, - пожал плечами турок-кок, работавший на одном из горевших в Черном море танкеров. - Я был в своей комнате.

Нашумевший пожар на танкерах Maestro и Candy под флагом Танзании начался вечером в понедельник, 21 января, в нейтральных водах между Крымом и побережьем Краснодарского края. Сигнал SOS подали спасателям находившиеся рядом торговые суда примерно в 17.10. Они и принимали первых пострадавших, которые прыгали за борт кто в чем был, не раздумывая.

- Почему - сразу за борт? Зачем? - допытывались мы.

- Слишком много огня! Огонь был везде, везде! - иностранец эмоционально разводит руками. Говорит он на ломанном английском, русского не понимает. - Все могло взорваться. Я тоже прыгнул.

И упал прямо в холодную воду - градуса три выше нуля, не больше. Температура воздуха - примерно ноль.

- Help! Help! - кричал тогда, захлебываясь, кок.

Шансы выжить в открытом море невелики, оставалось только надеяться на проходящие мимо суда. Безумие? Вряд ли. Как тут не прыгнешь, когда полыхает танкер-газовоз? Не приведи Господь - рванет! Газ ведь!

Иностранцы проходят обследованиеФото: Александра КОРШУНОВА

ОЖОГИ И ПРОСТУДА

Всего на обоих судах находилось 32 человека - граждане Индии и Турции. Спасти удалось 12 человек. Кроме того, в воде нашли еще 10 погибших.

Из-за плохой погоды операция по доставке моряков на берег затянулась. Туман, высокие волны, сильный ветер... авиацию поднимать запретили, спасательный буксир тоже далеко не сразу смог приблизиться к месту ЧП.

На берег моряков доставили сутки спустя, около семи часов вечера 22 января. Выживших доставили в керченскую горбольницу №1. Тяжелых пациентов среди них нет, все дошли до карет скорой помощи самостоятельно, носилки не понадобились.

Как рассказал КП-Крым главврач больницы Марат Еникеев, серьезных диагнозов ни у кого не выявили. У одного из моряков поврежден глаз, у некоторых есть небольшие ожоги, большинство - просто простужены. Их обследуют лор-врачи.

В этих палатах разместили моряковФото: Александра КОРШУНОВА

"ОНИ МЕРТВЫЕ, Я ВИЖУ ИХ В СВОЕЙ ГОЛОВЕ"

Каждые полчаса моряки выходят покурить. Долго караулить не пришлось, подошли трое, достали пачку сигарет.

- Можно? - спрашиваем, кивая на сигареты. Объяснять не пришлось, курильщики понимают друг друга на любом языке. Один из мужчин достал зажигалку, дал прикурить.

- Как вам в России? - интересуемся на английском.

Спасенные чувствуют себя удовлетворительноФото: Александра КОРШУНОВА

- Good, - улыбаются моряки. Спрашивают, а не агенты ли мы ФСБ. Узнав, что к спецслужбам отношения не имеем, просят зарядку для айфона.

Заходим в палату, даем зарядку, пытаемся завязать разговор, но тщетно.

- Impossible, - вздыхают моряки и указывают на капитана, давая понять, что он запретил болтать с местными.

Подходим к нему за "благословением". Высокий, рослый бородатый мужчина бросает на нас измученный взгляд:

- Пожалуйста, не трогайте меня. Они мертвые... Я вижу их в своей голове, я думаю об этом. Не надо, - капитан хватается за голову и отворачивается.

Неудивительно, что капитану снятся страшные сны. Ему пришлось опознавать тела своих товарищей, которым не удалось спастись. Пока спасателям удалось найти только 10 погибших, еще 10 пока числятся пропавшими без вести.

Поисковая операция продолжается. Турецкое генконсульство уже готовит документы для вывоза своих граждан на родину - и живых, и мертвых. Власти Индии же пока не вышли на контакт с чиновниками.

Танкеры все еще горят посреди Черного моря.

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