Горящие в Черном море танкеры относит в сторону Керчи

Иностранные суда «Канди» и «Маэстро», загоревшиеся вечером 21 января в Черном море, постепенно относит к территориальным водам России, в сторону Керчи.

- Движение «Маэстро» удалось зафиксировать, а вот «Канди» больше относит в сторону Керчи. Сейчас главная задача – закрепить танкеры между собой, - рассказал "КП-Крым" пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

По его словам, газовозы не мешают движению судов.

Постепенно танкеры затухают, но остаточное горение пока продолжается.

- Периодически тушим. На «Маэстро» горение чуть больше, на «Канди» - меньше, - сообщил Кравченко. - Разлива нефти и мазута на поверхности моря нет.

Ранее высказывались опасения, что оба танкера взорвутся, но этого, к счастью, не произошло. Химики полагают, что взрыва не случилось, поскольку сейчас зима, и температура воздуха не позволила газу расшириться.

Также, по словам специалистов, Крыму и Черному морю от горения танкеров не будет большого экологического ущерба. Правда, сажу и копоть ветер может принести на сушу - либо к берегам Крыма, либо в Краснодарский край.

Настоящую опасностью представляет не газ, который перевозили танкеры, а другие имеющиеся на борту нефтепродукты, например, мазут. Он как раз может нанести вред морским обитателям, поскольку образующаяся на поверхности пленка не пропускает воздух.

Всего на борту танкеров было 32 человека, 12 иностранных моряков удалось спасти, еще десять погибло – их тела уже опознали. Быстро провести спасательную операцию мешала плохая погода - сильный ветер, шторм и туман. Не сразу к месту происшествия успел приплыть спасательный буксир. Еще 10 моряков числятся пропавшими без вести, их продолжают искать.

Среди погибших – четыре гражданина Турции, шесть – Индии. Консульство Турции уже готовит документы для доставки спасенных и погибших на родину, после прибытия моряков в Керчь их посетил консул Турции. Представители Индии пока не обращались к властям полуострова и не интересовались судьбой своих граждан.

Спасенные моряки находятся в Керченской городской больнице №1 с вечера 22 января, им оказывают помощь. Всем необходимым иностранцы обеспечены - есть предметы гигиены, вода, еда. Члены организации "Красный крест" даже обещали одному из моряков привезти корректирующие зрение очки. Главврач больницы Марат Еникеев сообщил "КП-Крым", что серьезных диагнозов ни у кого не выявили. У одного из моряков поврежден глаз, у некоторых есть небольшие ожоги, большинство - просто простужены. Их обследуют лор-врачи.

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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