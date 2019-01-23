В Керчи опознали тела всех десяти погибших в Черном море иностранных моряков

Тела десяти погибших после пожара на иностранных судах в Черном море опознаны. Они находятся в Керченском морге.

- Четверо из них – граждане Турции, шестеро – Индии. Консул Турции вчера был в Керчи, общался с моряками, он уже уехал в Новороссийск, - сообщил «КП-Крым» заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

По его словам, документы для отправки тел на родину, а также пострадавших, готовит консульство Турции в Новороссийске. При этом консульство Индии еще не обращалось за телами погибших моряков.

Крымские патологоанатомы не будут осматривать тела турецких и индийских моряков, погибших во время ЧП в Черном море. Медики ждут разрешения от властей Турции и Индии на проведение вскрытия.

- Если власти Индии и Турции решат, что вообще не хотят получать заключения от крымских судмедэкспертов, то тела погибших просто отправят на родину, - рассказал КП-Крым компетентный источник в медицинских кругах.

Представители министерства иностранных дел РФ в Симферополе планируют за сутки оформить перечень документов для идентификации спасенных и погибших, а также пропавших без вести.

Спасенные иностранные моряки находятся в Керченской городской больнице №1. Им уже оказали первую помощь, а также обеспечили предметами гигиены, покормили ужином и завтраком.

- Их содержат на средства республиканского бюджета. Всем необходимым они обеспечены, - сообщил Дилявер Мельгазиев.

Также сегодня пострадавших моряков посетили сотрудники организации «Красный крест». Они также привезли средства гигиены, чай, воду и печенье. Одному из моряков сотрудница организации дала примерить свои очки, поскольку у него проблемы со зрением. В ближайшее время ему привезут необходимое.

- Состояние всех членов экипажа удовлетворительное, они чувствуют себя хорошо, но пока еще останутся в больнице, - рассказал Дилявер Мельгазиев.

Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. По предварительным данным, пожар случился во время перевалки топлива с одного судна на другое. На бортах судов "Маэстро" и "Канди" находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются. Позже появилось видео пожара на судах.

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе.

Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.

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