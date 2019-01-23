2019-01-23T16:40:03+03:00
Происшествия

"Не тушим, небезопасно": В Черном море до сих пор горят два танкера-газовоза

Сколько еще будет полыхать пожар, неизвестно
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Следкома РФФото: пресс-служба Следкома РФ
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Иностранные суда «Маэстро» и «Канди», горящие в Черном море с вечера 21 января, до сих пор не потушили. Они охвачены огнем уже около двух суток.

- Периодически мы подходим, их охлаждаем. Но тушением не занимаемся, поскольку это небезопасно. Прогнозов, сколько еще будут гореть танкеры, пока нет, - сообщили "Комсомольской правде - Крым" в пресс-службе Росморречьфлота.

Днем 22 января один танкер накренился на левый бок, другой – на правый. В воду они пока сильнее не погружаются, оставаясь в таком положении.

Напомним, суда под флагом Танзании загорелись в нейтральных водах Черного моря во время перевалки сжиженного газа с одного танкера на другой.

Химик Наталья Линкевич предположила, что газовозы горят так долго из-за нехватки кислорода. Кроме того, горение замедлилось из-за низкой температуры воздуха – летом танкеры могли бы сразу взорваться. Ущерб экологии, по ее словам, может принести разлив мазута.

- При полном сгорании сжиженного пропан-бутана образуются продукты - углекислый газ и вода. Если сгорание неполное, то образуется сажа и углерод, а также различные полимеры, нефтепродукты. Самое опасное, что может произойти - пленка мазута растечется по поверхности моря. Это очень вредно для морских обитателей, потому что через нее не проходит воздух, - сообщила Линкевич.

На борту находилось в общей сложности 32 человека, все они - граждане Индии или Турции. 10 человек погибли, 12 спасены. Всех вечером 22 января доставили в Керчи на букире «Меркурий». Еще десять человек продолжают искать в акватории Черного моря.

Видео с места тушения пожара на кораблях в Черном море.

Среди погибших – четыре гражданина Турции, шесть – Индии.

Тела всех десяти иностранцев уже опознали – уроженцев Турции готовятся отправлять на родину. Документы для отправки тел на родину, а также пострадавших, готовит консульство Турции в Новороссийске, сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. При этом консульство Индии еще не обращалось за телами погибших моряков.

Спасенные иностранные моряки находятся в Керченской городской больнице №1. Им уже оказали первую помощь, а также обеспечили предметами гигиены, покормили ужином, завтраком и обедом. Спасенных моряков содержат на средства республиканского бюджета, с обесечением необходимыми вещами также помогают сотрудники организации "Красный крест". Одному из пострадавших пообещали достать очки, корректирующие зрение.

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.

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