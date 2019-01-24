«Они были так обессилены, что не могли схватить веревку»: Крымский моряк рассказал, как спасали иностранцев с горящих танкеров

Член экипажа танкера «Смольный» Владислав Пресняков рассказал «Комсомольской правде - Крым», как вместе с командой своего судна спасал иностранных моряков с горящих танкеров-газовозов.

Напомним, пожар на танкерах Maestro и Candy под флагами Танзании начался около 17 часов вечера в понедельник, 21 января. Очевидцы говорят, что ЧП случилось во время перевалки газа, которую танкеры проводили прямо в открытом море. Суда стояли на якоре в 30 километрах на юго-восток от мыса Такиль - за пределами российских вод.

- Мы были рядом. Танкеры производили перевалку сжиженного газа с судна на судно. В какой-то момент разорвался шланг и начал вилять, как змея, распространяя очень много газа вокруг. Любой удар по металлу, будь то шланг или еще что, даже вплоть до закрывания железной двери - что угодно могло произвести искру. Вмиг произошло возгорание, даже не успели закрыть клапаны. Началась паника, все стали прыгать за борт. Не успели даже шлюпку спустить, - поделился с КП-Крым Владислав Пресняков. - Мы первыми увидели возгорание. Капитан сразу же принял решение поднимать якорь и идти на помощь. Благодаря его четким указаниям, сплоченной команде мы оперативно подняли всех, кого успели поймать в море.

Владислав Пресняков. Фото: из личного архива героя

Спасение оказалось нелегким делом: члены экипажей Maestro и Candy довольно долго пробыли в холодной воде, поэтому не смогли сами подняться на борт подоспевшего на помощь судна.

- Сначала мы спустили трап и попробовали их вытаскивать веревками, но они были обессилены, замерзли, не могли даже держаться руками за веревку. А один человек много весил, невозможно было так поднять. У нас есть грузовой кран, капитан решил зацепить за него небольшую железную корзинку-«люльку». Ее опускали в воду, и люди туда забирались, - рассказал член экипажа «Смольного». - Спасенные моряки были кто в чем: кто-то успел надеть гидрокостюм, кто-то – жилет, спасательный круг. А кто и вовсе без ничего был. Достать смогли всех, кого нашли – пять человек. Но одного подняли на борт уже мертвым. Он был в одних носках, трико и футболке.Людей сразу относили под холодный душ, чтоб не было сильного перепада температуры, потом в сауну – обогреваться. Потом уже поили чаем. Одели в сухое, обули, накормили. У ребят вторая жизнь началась! Турки всех благодарили, обнимали, жали руки и целовали даже за спасение.

Всего проходившие мимо гражданские суда вроде «Смольного» и подоспевшие вскоре спасатели подняли из воды 12 живых моряков и 10 бездыханных тел. Всего на Maestro и Candy находились 32 человека, так что еще 10 остаются пропавшими без вести. Спасатели уверены, что найти их живыми уже не удастся.

Моряк Владислав Пресняков уверен, что дурную службу экипажам двух танкеров сослужила паника. Если бы хоть кто-то успел спустить на воду шлюпку, то спасти удалось бы гораздо больше людей.

- Хорошо, что рядом еще оказались какие-то суда, иначе все там либо сгорели, либо утонули бы, - считает очевидец ЧП. - Самое страшное, что может быть на судне, - пожар. Тем более, когда горит газовоз. Думаю, паника сыграла здесь главную роль. Люди испугались огромного пламени и дыма.

Огонь быстро распространялся по палубе. Фото: СКР

Танкеры Maestro и Candy до сих пор горят посреди Черного моря. Огонь постепенно утихает, а один из газовозов течение постепенно сносит в сторону Керчи. Спасенные 12 моряков находятся в Керченской горбольнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь, а «Красный крест» отправил к иностранцам психолога. Тела десятерых погибших находятся в городском морге.

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