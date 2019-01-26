Иностранных моряков, пострадавших при пожаре на танкерах в Черном море, выписали из больницы

Все 12 иностранных моряков, пострадавшие после пожара на суднах "Канди" и "Маэстро", выписаны из отделения травматологии Керченской больницы №1, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны.

Спасенные получили необходимую помощьФото: Александра КОРШУНОВА

При этом состояние всех пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Главврач больницы Марат Еникеев сообщил "КП-Крым", что серьезных диагнозов ни у кого не выявили. У одного из моряков поврежден глаз, у некоторых есть небольшие ожоги, большинство были просто простужены. Спасенные моряки находились в Керченской городской больнице №1 с вечера 22 января, им оказали необходимую помощь.

Что касается результатов поисков, тела погибших пока не удалось обнаружить.

- Поиски продолжаются. Если бы моряки были в спасательных жилетах, думаю, их бы уже нашли. По меньшей мере, несколько дней должно пройти, чтобы тела поднялись на поверхность по естественным причинам. Очевидно, часть людей могла остаться на горящих судах, - уточнили в Росморречьфлоте.

Напомним, танкеры "Канди" и "Маэстро" загорелись вечером 21 января в Черном море. Всего на борту танкеров было 32 человека, 12 иностранных моряков удалось спасти, еще десять погибло – их тела уже опознали. Среди погибших – четыре гражданина Турции, шесть – Индии. Консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки на родину погибших и пострадавших. Быстро провести спасательную операцию мешала плохая погода - сильный ветер, шторм и туман. Не сразу к месту происшествия успел приплыть спасательный буксир. Еще 10 моряков числятся пропавшими без вести, их продолжают искать.

Пожар на судах в Чёрном море.В связи с возникновением 21 января 2019 года пожара на судах Канди и Маэстро , которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив, российскими властями было принято решение об оказании помощи силами спасательных теплоходов Меркурий и Демидов . В результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших. В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе.

Ранее высказывались опасения, что оба танкера взорвутся, но этого, к счастью, не произошло. Химики полагают, что взрыва не случилось, поскольку сейчас зима, и температура воздуха не позволила газу расшириться.

Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.

Также, по словам специалистов, Крыму и Черному морю от горения танкеров не будет большого экологического ущерба. Разлива нефтепродуктов в Черном море не наблюдается.

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