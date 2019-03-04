2019-03-04T13:42:39+03:00
Общество

Спасатели потушили оба иностранных танкера, горевших в Черном море

Огонь полыхал «Маэстро» и «Канди» полтора месяца [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Газовозы не мешают судоходству в Черном мореГазовозы не мешают судоходству в Черном мореФото: Анастасия ЖУКОВА
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Иностранный танкер «Маэстро», горевший в Черном море с 21 января, потушили. Ранее, 21 февраля, прекратился пожар на газовозе «Канди».

- Последний очаг возгорания на «Маэстро» был потушен в 18.50. С этого момента горение прекратилось. Разлива нефтепродуктов в акватории, где горели суда, нет, - сообщил «Комсомольской правде-Крым» пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

Он уточнил, что спасатели поднимались на борт «Канди» еще в момент его горения, чтобы обследовать состояние газового оборудования и перекрыть утечку газа из поврежденной арматуры.

Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

По словам Алексея Кравченко, спасатели не ищут тела на бортах танкеров, поскольку это возможно только с разрешения судовладельца.

Решение о том, куда будут буксировать суда, также будет принимать их владелец, уточнили в пресс-службе Росморречьфлота.

Танкеры-газовозы пытались потушить полтора месяца с применением порошковой смеси и пены.

Напомним, танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа – граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти. Прошли сутки, прежде чем моряков доставили в порт Керчи – был сильный ветер, шторм и туман.

По прибытии пострадавшим оказали помощь в Керченской городской больнице №1. С 22 по 25 января они были под наблюдением медиков. Серьезных диагнозов ни у кого не было - у одного из моряков поврежден глаз, у некоторых есть небольшие ожоги, большинство были просто простужены. Затем пострадавших отправили домой - после того, как консульство Турции и посольство Индии подготовили необходимые документы для своих граждан. О своем спасении моряки вспоминали с ужасом, говорили, что как только увидели огонь, сразу же прыгнули в воду. Боялись, что танкеры могут взорваться.

Еще десять членов экипажа погибли, их опознали другие моряки. Погибших также доставили в Индию и Турцию. Десять иностранцев числятся как без вести пропавшие, их тела до сих пор не удалось найти. Активная фаза поиска была прекращена после того, как пропала надежда найти моряков живыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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