В порту Кавказ сел на мель теплоход с углем

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-24T11:12:02+03:00

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В порту Кавказ при отходе от 24 причала сель на мель теплоход «Сиберин – 1», который перевозил уголь.

- Судовладец "Сталь флот" под российским флагом, масса груза – 4 тысячи тонн угля, - рассказали в пресс-службе Росморречьфлота.

К счастью, пострадавших и утечек нет.

Судоходство свободно.

Напомним, в марте в Керченском проливе село на мель судно с металлом. Оно шло из Мариуполя в Италию.

Кроме того, в январе 2019 года танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа - граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти.

После моряков отвезли в городскую больницу Керчи, а затем пострадавших отправили домой - после того, как консульство Турции и посольство Индии подготовили необходимые документы для своих граждан.

О своем спасении моряки вспоминали с ужасом, говорили, что как только увидели огонь, сразу же прыгнули в воду. Боялись, что танкеры могут взорваться.

ИСТОЧНИК KP.RU