2019-06-24T11:12:02+03:00
Общество

В порту Кавказ сел на мель теплоход с углем

Пострадавших нет
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Судоходство свободноСудоходство свободноФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В порту Кавказ при отходе от 24 причала сель на мель теплоход «Сиберин – 1», который перевозил уголь.

- Судовладец "Сталь флот" под российским флагом, масса груза – 4 тысячи тонн угля, - рассказали в пресс-службе Росморречьфлота.

К счастью, пострадавших и утечек нет.

Судоходство свободно.

Напомним, в марте в Керченском проливе село на мель судно с металлом. Оно шло из Мариуполя в Италию.

Кроме того, в январе 2019 года танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа - граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти.

После моряков отвезли в городскую больницу Керчи, а затем пострадавших отправили домой - после того, как консульство Турции и посольство Индии подготовили необходимые документы для своих граждан.

О своем спасении моряки вспоминали с ужасом, говорили, что как только увидели огонь, сразу же прыгнули в воду. Боялись, что танкеры могут взорваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На плато Караби-Яйла потерялась 44-летняя жительница Симферополя
«Живой скелетик превращался в трупик»: В Судаке спасли французского бульдога по имени Майло
В Крыму с 1 июля повысится стоимость проезда в городских троллейбусах
Грозы, дожди и град: В Крыму на 24 июня объявили штормовое предупреждение
Украинка пыталась дать взятку крымскому пограничнику
Погода в Крыму на 24 июня: до +33 градусов и дождь
На пожаре в Симферополе эвакуировали десять человек
В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште
В Николаевке около базы отдыха тушили пожар
Погода в Крыму на 21 июня: до +33 градусов и дождь
В Севастополе снизили цену на проезд с северной стороны до центра
В Алуште спасли женщину, дрейфовавшую в открытом море на надувном матрасе
В Ялте после реконструкции открылась набережная Приморского парка
Телефонного террориста поймали в Симферополе
В Севастополе чиновники наденут противогазы и будут штурмовать преграды