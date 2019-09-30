Яркий лидер и трагическая личность: Каким был Юрий Мешков на посту президента Крыма

На 74-м году жизни в Подмосковье скончался первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Как рассказала КП-Крым его дочь Марианна, после инсульта, который политик перенес во время отдыха в Турции, у Мешкова развилась двусторонняя пневмония. Это, предварительно, и стало причиной смерти.

Юрий Мешков родился в 1945 году в Днепропетровской области Украинской ССР. Затем его семья переехала в Симферополь, где будущий политик провел детство.

Экс-президент получил высшее юридическое образование в Московском государственном университете. Затем он работал следователем в Крымской областной прокуратуре. Политической деятельностью занялся с 1990 года, когда стал депутатом Крымского областного совета. Стоял у истоков создания Русской общины Крыма.

В мае 1992 года, уже после развала Союза, была принята конституция Республики Крым, согласно которой регион входил в государство Украина и определял с ней свои отношения на основе договора и соглашений, но мог вступать в отношения с другими государствами и организациями.

Новой республике требовался президент. И Юрий Мешков, уже пройдя определенный путь в политике, решил баллотироваться на этот пост.

Выборы прошли в 1994 году. Мешков, создав во время избирательной кампании предвыборный блок «Россия», выиграл во втором туре выборов с 72,9% голосов. Его главным конкурентом был председатель Верховного Совета Крыма Николай Багров.

Правда, в марте 1995 года крымская конституция была отменена Верховной Радой Украины и была создана Автономная Республика Крым. Должность президента упразднили, и Мешков уехал в Россию, лишившись своего поста. Так он остался в истории Крыма как первый и единственный президент.

«СИМВОЛ КРЫМСКОГО ПОРАЖЕНИЯ»

По мнению крымского политолога Николая Филиппова, Мешков стал символом зарождения крымской государственности, веры в будущее. Но он не смог оправдать надежд избирателей.

- Мешков пришел к власти на волне обещания референдума о статусе Крыма. И он должен был состояться тогда, в 92-м или 94-м году. Но, к сожалению, по целому ряду причин он не смог оправдать ожидания крымчан и их доверие, выполнить свою функцию знамени, лидера и вождя, - говорит КП-Крым Филиппов.

Первый президент Крыма, считает Филиппов, трагичная историческая фигура и символ крымского поражения в 90-х.

- Он не справился со своей ролью. Но последствия его правления были катастрофическими, потому что у нас отняли все основы крымской государственности, которые к тому моменту были наработаны. В Крыму уже в 1992 году была своя конституция, а в Украине - только в 1996-м. Мешков не прислушивался к своим союзникам, и было большое противостояние между ним как президентом и парламентом. В итоге Киев этим воспользовался и просто лишил Крым государственности, - отмечает политолог.

Несмотря на противоречия, о Мешкове осталась светлая память:

- Он - совокупность наших надежд и чаяний. Пусть даже они и не оправдались тогда, но исполнились сейчас. Правда, без его участия и с большим опозданием.

«БЫЛ ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНЫМ»

Крымский политолог и автор издания «Крымская власть (от Багрова к Аксенову)» Александр Форманчук посвятил большую часть книги периоду правления Юрия Мешкова.

- Я его неплохо знал. К сожалению, Мешков не понял ту миссию, которая на него возлагалась, когда он стал президентом Крыма. Он был очень амбициозным и честолюбивым. Не хотел прислушиваться к тем, кто мог бы дать объективные советы, - рассказывает КП-Крым Форманчук.

Он вспоминает, как во времена своего президентства Юрий Мешков обещал рублевое пространство, большие многомиллиардные инвестиции.

- Этого так и не случилось. Его неудавшаяся миссия президента оказалась большой неудачей для Крыма и отбросила полуостров назад, перечеркнув достижения Николая Багрова (председателя Верховного Совета Крымской АССР, - ред.) и крымскую конституцию, принятую 6 мая 1992 года, - выразил свое мнение политолог.

Форманчук напоминает, что Мешков долгие годы жил в Москве, и вернулся лишь после возвращения Крыма в состав России:

- Он по-прежнему считал себя президентом, говорил, что надо было его позвать и по-другому осуществлять переход.

«АКТИВНЫЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ»

Сенатор от Крыма в Совете Федерации РФ Сергей Цеков во времена правления Мешкова возглавлял Верховный Совет Автономной Республики Крым.

Он вспоминает экс-президента как идейного русского человека и настоящего патриота Крыма:

- Юрий Александрович запомнился в тот момент, когда мы готовились к первому референдуму по воссозданию Автономной Республики Крым. Он был очень активным и целеустремленным, ярким и известным для крымчан лидером. Возглавлял на тот период все пророссийские организации. Он многое сделал для восстановления автономии, фактически для формирования атрибутов Республики Крым.

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