2019-09-27T12:05:11+03:00
Происшествия

Мошенник заработал на перевозке льготников Крыма 17 миллионов рублей

Подсудимого лишили свободы на 3 года и 11 месяцев
Галина КОВАЛЕНКО
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На перевозку льготников бюджет выделяет деньги.На перевозку льготников бюджет выделяет деньги.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму силовики раскрыли преступную схему хищения денег, которые шли на компенсацию предприятиям за бесплатную перевозку льготников.

ФСБ выявило преступную схему получения компенсации за перевозку льготников. Фото: УФСБ России по РК и городу Севастополю.

ФСБ выявило преступную схему получения компенсации за перевозку льготников. Фото: УФСБ России по РК и городу Севастополю.

- Фейдеров А.Л. от лица подконтрольных ему предприятий заключал соглашения с органами власти Крыма на перевозки по нескольким городским и пригородным маршрутам, - сообщили в пресс-службе крымского ФСБ.

На деле у предпринимателя не было нужного количества машин. И он, нарушая условия договоров, привлекал к перевозкам других перевозчиков. «Субподрядчики» должны были за свой счет проводить техобслуживание своих автобусов и перевозить льготников.

Кроме того, Фейдеров предоставлял в администрацию Симферополя фиктивные документы.

По этим бумагам, подтверждающим перевозку льготников, на счета компаний предпринимателя и переводились компенсационные выплаты. Всего за несколько лет, с 2015 по 2018 год, предприниматель получил больше 17 миллионов бюджетных денег.

Но в феврале 2018 года сотрудники ФСБ накрыли прибыльный бизнес. Фейдерову было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Вдобавок уголовными делами обзавелись и чиновники, которые помогали мужчине красть казенные рубли.

Центральный районный суд Симферополя приговорил предпринимателя к 4 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

Суд удовлетворил и гражданский иск департамента труда и соцзащиты населения Симферополя на сумму свыше 17 миллионов рублей. После апелляции срок лишения свободы сократили до 3 лет 11 месяцев, в остальной части вердикт суда остался без изменений.

Напоминаем, что по словам Анатолия Петрова, руководителя АНО «ЖКХ Контроль РК» расходы на компенсацию проезда льготников за последнее время сильно выросли: если раньше тратилось около 600 миллионов рублей, то сейчас уже свыше миллиарда.

- Никто не знает, сколько льготников на самом деле. На мой взгляд берется просто какая-то «среднепотолочная» цифра,- уверен Петров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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