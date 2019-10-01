За год по Крымскому мосту проехали 700 тысяч грузовых машин

Мост через Керченский пролив отмечает очередную веху: ровно год тому назад, 1 октября по автодорожной части началось движение грузовиков с массой более 3,5 тонн.

Когда подсчитали, то вышло, что годовой грузовой трафик моста в 2,5 раза превысил показатели Керченской паромной переправы: всего паромы с 2016 по 2018 годы перевезли 850 тысяч фур. Вдобавок в Крым приехало 377 тысяч машин, что на 4 процента больше, чем в Краснодарский край.

Больше всего фур проехали по Крымскому мосту в июле - 73 103 автомобиля. А 26 сентября был установлен рекорд: 2 931 грузовика.

Несмотря на непогоду, за минувшие 12 месяцев в Керченском проливе свыше 2 500 часов хозяйничали шторма, движение не прерывалось ни на секунду.

- Суммарно штормило более 100 суток, но мост отработал в штатном режиме, - сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Благодаря мосту транспортные компании сэкономили более 14 миллиардов рублей, ведь только один рейс на пароме стоит 19,5 тысяч рублей за фуру. А проезд по мосту – круглосуточный и бесплатный.

Мост готов к работе в осенне-зимний период. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Для борьбы с последствиями штормов в холодное время года приготовили почти 2 тысячи тонн соли. Водно-соляной раствор не допустит появление наледи на мосту.

КСТАТИ

С 16 мая, 2018 года с начала движения по автодорожной части моста в обе стороны проехали свыше 7,65 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов

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